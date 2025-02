Pāvesta trīs gadus ilgā palīdzība Ukrainai

Pāvesta Franciska palīdzība Ukrainai plūst jau trīs gadus. Šajā laikā nosūtītas vairāk nekā 260 kravas automašīnas ar pārtiku un apģērbu, neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnas, vairākas vieglās automašīnas, mobilā slimnīca, medicīniskais aprīkojums. Papildus materiālajai palīdzībai tikpat svarīga ir arī klātbūtne cietošās tautas vidū, - Vatikāna medijiem stāsta kardināls Konrāds Krajevskis, Svētā Krēsla labdarības dikastērija prefekts, kurš deviņas reizes ir vedis ziedojumu kravas uz Ukra

Silvija Krivteža - Vatikāns

Kardināls Konrāds Krajevskis jau trīs gadus nogādā Svētā tēva palīdzību Ukrainas tautai. «To, protams, var novērtēt skaitļos,» viņš saka, piebilstot, ka svarīga ir ne tikai materiāla, bet arī garīgā palīdzība.

Materiālā palīdzība ir vairāk nekā 260 kravas automašīnas ar pārtiku un apģērbu, kas savākti gan Romā, gan citās Itālijas pilsētās. «Itāļi ir ļoti dāsni» - atzīst kardināls Krajevskis. «260 kravas automašīnas trīs kara gados, tas ir ļoti daudz, it īpaši, ja produkti bija jānogādā līdz pat 4000 kilometru attālumā,» - piebilst Vatikāna labdarības dikastērija prefekts.

Pēc viņa domām, svarīgi ir arī tas, ka pēdējos trīs gadus pāvests Francisks visu savu audienču laikā ir lūdzies par Ukrainas tautu. «To darot, viņš mums un visai pasaulei atgādina, ka nedrīkst aizmirst šo valsti, pret kuru pirms trim gadiem tika vērsta brutāla vardarbība,» - norāda kardināls Krajevskis.

Viņš skaidro, ka pāvesta sniegtās materiālās palīdzības veids ir atkarīgs no lūgumiem, kas nāk no Ukrainas - no apustuliskā nuncija, bīskapiem vai Caritas organizācijām. «Pagājušajos Ziemassvētkos es atvedu sešus ultrasonogrāfus - tas ir ļoti nepieciešams aprīkojums izmeklējumiem, uz kuru pamata vēlāk var veikt operācijas. Tie tika izvietoti slimnīcās, kas cietušas no bombardēšanas un kurās vairs nebija šāda medicīniskā aprīkojuma,» stāsta kardināls Krajevskis.

Tieši uz šādu vietu bija jāaizved arī autofurgons ar mobilo operāciju zāli. Pāvesta palīdzība ietvēra arī vairāku ātrās palīdzības automašīnu un vieglo automašīnu nogādi, ar kurām no kara darbības zonām varēja izvest ievainotos. «Šīs automašīnas, īpaši ātrās palīdzības mašīnas, glābj dzīvības. Pāvests ir par dzīvību, par katra cilvēka dzīvību,» piebilst kardināls.

Sarunā ar Vatikāna medijiem kardināls Konrāds Krajevskis uzsver, ka, palīdzot citiem, ir jāvadās pēc Dieva darbības stila, kā to reiz aprakstīja pāvests Francisks. Pēc Svētā tēva vārdiem, šo stilu raksturo tuvības, līdzjūtības un maiguma attieksme.

Tā arī darīja Vatikāna labdarības dikastērija prefekts, kad pagājušā gada Ziemassvētku priekšvakarā no Kijevas ar vilcienu devās 800 kilometrus garajā ceļā uz Harkovu, lai nogādātu mobilo slimnīcu.

«Harkovā es ierados pēcpusdienā. Ziemassvētku vakaru pavadīju kopā ar priesteriem, ar klostermāsām, ar karavīriem, ar visiem, kas varēja būt klāt. Mēs kopā paēdām vakariņas, un pulksten 23.00 es iekāpu vilcienā atpakaļ uz Kijevu,» atmiņās dalās poļu kardināls. Tas bija traki un bīstami. «Tomēr šķita, ka tieši tā darītu Jēzus un tā darītu arī pāvests, jo viņš uzticīgi seko Jēzum. Svarīga ir klātbūtne,» uzsver kardināls.