Arhibīskaps Ševčuks: ukraiņiem šodien jārunā vienā balsī

"Visu ukraiņu vienotība šodien ir nepieciešama vairāk nekā jebkad agrāk," sacīja Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas vadītājs arhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks. "Mēs ar cieņu raugāmies acīs tiem, kas ir gatavi uzklausīt un runāt ar Ukrainas valdību un Ukrainas tautu, kurai jārunā vienā balsī. Šī vienotība mūsu nākotnei ir vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk," - arhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks sacīja savā iknedēļas vēstījumā 16. februārī.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Viņš pateicās politiķiem, kas Ukrainas parlamentā pieņēma rezolūciju, ar kuru 24. februāris pasludināts par Nacionālo lūgšanu dienu. Šajā dienā tiek atzīmēta trešā gadadiena kopš Krievijas iebrukuma Ukrainas teritorijā.

"Šajā dienā mēs atcerēsimies mūsu varoņus, lūgsimies par mūsu brāļiem un māsām okupētajās teritorijās, par Ukrainas armiju un lūgsimies par mūsu tautas vienotību, jo tas ir valsts veidošanas spēks," - teica arhibīskaps. "Tāpēc es aicinu visus mūsu politiķus, militāristus, pilsoniskās sabiedrības un reliģiskos līderus veicināt vienotību," - viņš piebilda.

Grieķu katoļu Baznīcas galvas vārdi īpaši nozīmīgi izskanēja kontekstā ar pašlaik apspriežamo starptautisko miera plānu Ukrainai. Arhibīskaps atgādināja, ka neatkarīga un demokrātiska Ukraina tika izveidota pēc tautas gribas, kas tika izteikta demokrātiskā balsojumā.

"Šodien atcerēsimies, ka Ukraina tika atzīta par neatkarīgu valsti nevis tāpēc, ka politiķi postpadomju laikā vadījās pēc demokrātijas un brīvības vērtībām, bet gan tāpēc, ka to izvēlējās tauta. Ukraina izdzīvoja kā demokrātiska Eiropas valsts, jo tās pilsoņi izdarīja eiropeisku un demokrātisku izvēli Maidanā, stājoties pretī prokrievisko spēku draudiem. Ukraina saņēma adekvātu palīdzību no visas pasaules, lai pretotos agresoram, nevis tāpēc, ka Rietumi baidījās no Krievijas, bet gan tāpēc, ka ukraiņi visiem parādīja, ka Krievijas agresiju var un vajag apturēt," – sacīja arhibīskaps Ševčuks.

Viņš sacīja, ka pašlaik ukraiņu vidū visā pasaulē valda neskaidrība par savu nākotni. Viņi domā, kas ar viņiem notiks tālāk, kāds būs ukraiņu emigrantu liktenis ārpus dzimtenes. "Baznīca apskauj visus savus bērnus un vēlreiz viņiem saka: Es esmu ar jums visur, lai kur jūs būtu . Tas dod mums spēku un cerību," - teica arhibīskaps.