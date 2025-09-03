Septembrī pāvests aicina lūgties par mūsu zemi – kopējām mājām
Silvija Krivteža – Vatikāns
"Lūgsim, lai, iedvesmojoties no svētā Franciska, mēs izjustu savu savstarpējo atkarību no visām radībām, kuras Dievs mīl un kuras ir cienīgas baudīt Viņa mīlestību un cieņu", - aicina Romas bīskaps video vēstījumā, ko 2. septembrī publicēja Pasaules lūgšanu tīkls.
Pāvesta Leona XIV lūgšana
«Kungs, Tu mīli visu, ko esi radījis, un nekas neeksistē ārpus Tava maiguma noslēpuma. Katra radība, lai cik maza tā būtu, ir Tavas mīlestības auglis, un tai ir sava vieta šajā pasaulē. Pat visvienkāršākā un visīsākā dzīve ir ietverta Tavās rūpēs. Un šodien mēs, tāpat kā svētais Asīzes Francisks, vēlamies saukt: «Esi slavēts, mans Kungs!»
Caur radības brīnišķīgo skaistumu Tu sevi atklāj kā labestības avotu. Mēs Tevi lūdzam, atver mūsu acis, lai mēs spētu Tevi ieraudzīt, un, iedziļinoties Tavas tuvības ar visām radībām noslēpumā, apzinātos, ka pasaule ir kaut kas lielāks nekā neatrisināta problēma. Tas ir noslēpums, ko vajag kontemplēt ar pateicību un cerību.
Palīdzi mums atrast Tavas klātbūtnes zīmes katrā radībā, lai, tās pilnībā atpazīstot, mēs justos atbildīgi par mūsu kopējām mājām, kurās Tu mūs mudini saudzēt, cienīt un aizsargāt dzīvību visās tās formās un izpausmēs». «Esi slavēts, mans Kungs!» Āmen.