Jauns ģenerālpriors augustīniešu ordenim
Inese Šteinerte - Vatikāns
Džozefs Farels līdz šim veica ordeņa ģenerālvikāra pienākumus un ģenerālasistenta statusā rūpējās par augustīniešu ordeni Ziemeļamerikā. Jaunais ordeņa ģenerālpriors ir dzimis 1963. gada 11. jūlijā Drekselhilā, Pensilvānijas pavalstī. Viņš ir ieguvis diplomu Villanovas universitātes Ekonomikas fakultātē. 6 gadus vēlāk ar maģistra grādu teoloģijā pabeidzis studijas Vašingtonas Teoloģijas apvienībā (Washington Theological Union). Pirmos svētsolījumus Džozefs Farels salika 1987. gadā, bet mūža svētsolījumus 1990. gadā. Par priesteri iesvētīts 1991. gada 29. jūnijā.
Savu kalpojumu augustīnietis veica draudzēs, skolās un universitātēs. 2013. gadā viņš tika nozīmēts par ordeņa ģenerālvikāru. Šajā amatā viņš asistēja ģenerālprioram kanoniskajās vizītēs augustīniešu kopienās, kapitulu sanāksmēs un veica vairākus citus uzdevumus. 2019. gadā ģenerālvikāra pienākumi tēvam Farelam tika uzticēti atkārtoti.
Tūlīt pēc ievēlēšanas par jauno ģenerālprioru, Džozefs Farels no līdzšinējā ordeņa vadītāja Alehandro Morala rokām saņēma zīmogu. Viņš ir kļuvis par 98. ģenerālprioru 750 gadus ilgajā Svētā Augustīna ordeņa vēsturē.