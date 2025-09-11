Dievišķā Vārda Sadraudzībai - 150
Inese Šteinerte - Vatikāns
Verbītu ordeņa pirmsākumi ir meklējami 1875. gada 8. septembrī, kad svētais Arnolds Jansens kopā ar dažiem biedriem izveidoja pirmo misionāro institūtu nelielajā Steilas ciematā, Holandē. Viņš toreiz teica: “dzīvojam laikā, kad sabrūk daudzas lietas, taču to vietā ir jāveido citas”.
Arī šodien, tāpat kā XIX gadsimta beigās, netrūkst izaicinājumu, ko konfrontācija ar pasauli uzliek katra laikmeta cilvēkam. Kā vienu no tiem tēvs Ribeiro min aicinājumu būt misionāriem digitalizētajā sabiedrībā ar jaunajām tehnoloģijām, sociālajiem medijiem, mākslīgo intelektu. “Ir jāsaprot, kā dziedēt brūces ievainotajā pasaulē, kurā mēs paši esam ievainoti. Esam cilvēciskas būtnes. Ievainoti misionāri, kuri rūpējas par citiem ievainotajiem,” dalās pārdomās verbītu ģenerālpriekšnieks. “Kā nest Kristus gaismu tā, lai tā mirdzētu tumsā,” viņš jautā. Atbilde skan: “likt centrā Jēzu, “nevis mūs, mūsu vēlēšanās, vai mūsu idejas.”
“Vai tas, ka cilvēki attālinās no ticības, nozīmē, ka viņi attālinās arī no jēgas meklējumiem savā dzīvē,” turpina jautāt tēvs Ribeiro. “Ir tiesa,” viņš saka, “ka Eiropā, Rietumos, notiek attālināšanās, taču, cilvēki turpina uzdot jautājumus, kuri nav izskaužami no viņu sirds un kuri tur paliks vienmēr. Tas ir mūsu misionārā darba lauks – palīdzēt cilvēkiem meklēt dzīves jēgu, kas ir Dievā. Mums tas nozīmē ne tikai būt klātesošiem, bet būt klātesošiem kopā ar cilvēkiem, lai viņi varētu saskatīt mūsos gaismu, kas nāk no Dieva.”
Verbītu harizmas centrā ir nest Labo vēsti tur, kur tā nav sludināta vispār, vai nav pietiekami sludināta. Šodien misionāri darbojas 79 pasaules valstīs. Eiropā viņi ir klātesoši Austrijā, Beļģijā, Baltkrievijā, Krievijā, Ukrainā, Moldāvijā, Horvātijā, Vācijā, Īrijā, Itālijā, Melnkalnē, Holandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Lielbritānijā, Serbijā, Slovākijā, Spānijā, Šveicē un Ungārijā. Reliģiskie pārstāv 77 pasaules valstis un skaitliskā ziņā sastāda gandrīz 6 tūkstošus. Visvairāk verbītu – vairāk nekā puse, nāk no Āzijas. Daudz paaicinājumu ir arī Āfrikas kontinentā.