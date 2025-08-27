Velletri pasludināta par "Marijas pilsētu"
Ar Vatikāna valsts sekretāra starpniecību pāvests Leons XIV sveic Velletri, Seņji un Fraskati diecēzes bīskapu Stefano Russo nozīmīgajā datumā: 26. augustā Velletri tika pasludināta par "Civitas Mariae" – par "Marijas pilsētu".
Silvija Krivteža - Vatikāns
"Pāvests Leons XIV pauž cerību, ka šis svarīgais notikums, kurā visa kopiena uzticas Vissvētākās Jaunavas Marijas mātišķajai aizbildniecībai, stiprinās dievbijību, iedvesmojot ticīgos sniegt evaņģēlisku liecību, pašaizliedzīgi darboties kopējā labuma veicināšanā un būt viesmīlīgiem, īpaši pret visvājākajiem," - vēstulē raksta kardināls Pjetro Parolins.
27 augusts 2025, 14:46