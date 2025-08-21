Romā bija ieradušies ebreju valodā runājošie katoļi no Izraēlas
Pāvels Rītels Andrianiks, Karols Darmoross - Vatikāns
“Esam priecīgi, ka varējām satikt pāvestu. Teicām viņam, ka esam ebreju valodā runājošie katoļi, ka Izraēlā ir septiņas šādas kopienas. Aicinājām viņu mūs neaizmirst. Pāvests mūs svētīja un mēs ar viņu sarunājāmies. Tā bija ārkārtīgi emociāla tikšanās,” Vatikāna Radio pastāstīja Svētā Jēkaba vikariāta patriarhālais vikārs, priesteris Pjotrs Želazko.
Viens no svētceļniekiem vārdā Abi pastāstīja, ka grupā visi ir izraēlieši un visi katoļi. Savukārt, cits svētceļnieks, Nadavs uzsvēra, ka Baznīcas saknes ir Svētajā Zemē. “Mūsu debesīgais aizbildnis, svētais Jēkabs, bija ebrejs un runāja ebreju valodā. Mēs esam cerības zīme un lūdzamies par mieru Svētajā Zemē starp izraēliešiem un palestīniešiem,” viņš teica.
Svētceļnieki no Izraēlas apmeklēja Romas bazilikas un katakombas. “Esmu pārliecināts, ka šajās vietās Svētā Mise pirmoreiz tika svinēta ebreju valodā,” piebilda priesteris Želazko.
Īpaši nozīmīgs brīdis bija Svētā Pētera bazilikas Svēto durvju šķērsošana. “Mēs nejutāmies šeit viesi. Svētais Pēteris ir dzimis Galilejā, svētais Pāvils bija ebrejs, tātad, bijām mājās,” sacīja grupas vadītājs.
Svētā Jēkaba vikariāts ir dibināts 1955. gadā un tajā ietilpst 7 ebreju valodā runājošās Izraēlas katoļu kopienas. Tā ir neliela, taču ļoti dinamiska Svētās Zemes latīņu rita Katoliskās Baznīcas daļa. Vikariātā norit aktīva draudžu dzīve, darbojas jauniešu grupas, tiek rīkotas nometnes bērniem. Neraugoties uz to, ka izraēliešu katoļi ir minoritāte, tie cenšas būt par tiltu starp ebreju sabiedrību un Baznīcu.
Jau no saviem sākumiem ebreju valodā runājošo katoļu kopienu ir atbalstījuši pāvesti. Īpaša loma ir piederējusi svētajam Jānim Pāvilam II. Viņa žesti nojauc barjeras un atver jaunus ceļus katoļu un ebreju dialogā. Bez tam, Svētā Jēkaba vikariāta jubileja sakrīt ar Vatikāna II koncila dokumenta “Nostra aetate” izdošanu. Dokuments ir veltīts Baznīcas attiecībām ar citām reliģijām.
Izraēliešu katoļi, kuri dzīvo konflikta skartā zemē, vēlas liecināt par mieru. “Tuvajiem Austrumiem ir nepieciešami cilvēki, kuri rāda, ka miers ir iespējams,” intervijā apgalvoja priesteris Želazko. Šo cilvēku klātbūtne Romā un lūgšana apustuļu valodā ir zīme, ka Baznīcas saknes rodamas Svētajā Zemē un ka nelielajai ebreju valodas katoļu kopienai šodien ir liela misija – būt par vienotības, miera un cerības gaismu.
Tekstu tulkoja un publicēšanai sagatavoja Inese Šteinerte