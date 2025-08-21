Rimini sāksies Tautu draudzības mītiņš 2025
Inese Šteinerte - Vatikāns
Tajā atzīmēts, ka tuksneši parasti ir cilvēku aizmirstas, dzīvei nepiemērotas vietas. Un tomēr, tur, kur, šķiet, nekas nevar izaugt, Svētie Raksti vairākkārt turpina vēstīt par Dieva klātbūtni. Tuksnesī dzimst Viņa tauta. Ceļojums pa šo skarbo vietu liek nobriest brīvības izvēlei. Dievs, kurš vēro, klausās, pazīst savu bērnu ciešanas, nāk tos atbrīvot (sal. Izc 3,7-8). Viņš pārveido tuksnesi mīlestības un lēmumu pieņemšanas vietā, liek tam ziedēt kā cerības dārzam. Pravieši par to runā kā par saderināšanās scenāriju, pie kura atgriezties ikreiz, kad remdena sāk palikt sirds, lai no jauna atgūtu uzticību Dievam. Mūki un mūķenes gadu tūkstošiem ir dzīvojuši tuksnesī mūsu visu vārdā, pārstāvot visu cilvēci pie klusuma un dzīvības Kunga.
Kardināls Parolins stāsta, ka viena no izstādēm, kas šogad būs skatāma Rimini mītiņā un ir veltīta Alžīrijas mocekļu liecībai, ir guvusi lielu Svētā tēva atzinību. Izstādēs atspoguļojas Baznīcas paaicinājums dzīvot tuksnesī pilnīgā vienotībā ar visu cilvēci, pārvarot neuzticības mūrus, kas cita citai pretim nostāda reliģijas un kultūras.
Kā parasti, Tautu mītiņā netrūks dialogu starp katoļiem ar dažādu dzīves uztveri, kā arī starp dažādu konfesiju piederīgajiem un neticīgajiem. Vatikāna valsts sekretārs norāda, ka ir svarīgi vingrināties citam cita uzklausīšanā, kas sagatavo “jaunus ķieģeļus”, ar kuriem celt to nākotni, ko Dievs jau ir paredzējis visiem, bet, kas atveras tikai tad, kad cits citu pieņemam. “Mēs nevaram vairs atļauties pretoties Dieva valstībai, kas ir miera valstība. Tur, kur atbildīgie par valstu un starptautiskajām institūcijām nespēj nodrošināt likuma ievērošanu, vidutājību un dialogu, reliģiskajām kopienām un pilsoniskajai sabiedrībai ir jāņem talkā pravietiskums. Tas nozīmē doties tuksnesī un ieraudzīt to, kas var dzimt no gruvešiem un no tik daudzajām nevainīgo sāpēm.
Kardināls Parolins atgādina, ka pāvests Leons XIV Itālijas bīskapiem ir ieteicis “veicināt izglītošanu nevardarbībai, vidutājības iniciatīvas vietēja mēroga konfliktos, pieņemšanas projektus, kas bailes no otra parvērš tikšanos iespējās”. “Tātad, pāvests iedrošina piešķirt vārdu un formu jaunajam, lai ticība, cerība un mīlestība gūtu izpausmi lielā kultūras atgriešanās procesā,” norāda Parolins. Viņš piesauc arī pāvesta Franciska enciklikā “Evangelii gaudium” teikto, ka “izvēle par labu nabadzīgajiem ir teoloģiska kategorija pirms būt par kultūras, socioloģisku, politisku, vai filozofisku kategoriju (198).
“Dievs ir izvēlējies pazemīgos, mazos, tiem, kuriem nav varas un vienam no viņiem ir licis iziet no Jaunavas Marijas klēpja, lai mūsu vēsturē ierakstītu Viņa vēsturi,” raksta Vatikāna valsts sekretārs. Viņš uzsver, ka bez vēstures upuriem, bez izsalkušajiem un izslāpušajiem pēc taisnības, bez miera strādniekiem, bez atraitnēm un bāreņiem, bez jauniešiem un veciem ļaudīm, bez migrantiem un bēgļiem, bez visas radības kliedziena mums nebūs “jaunu ķieģeļu”.
“Noliegt citu balsis un atteikties viņus saprast, nozīmē piedzīvot izgāšanos un necilvēcību,” teikts vēstījumā. Tā beigās Pjetro Parolins atgādina, ka, lai kalpotu dzīvajam Dievam, ir jāatsakās no dzīšanās pēc peļņas elkdievības, kas ir smagi iedragājusi taisnību, tikšanās un apmaiņas brīvību, visu cilvēku dalību kopējā labumā un visbeidzot mieru. Diskrimināciju un konfliktus draud pastiprināt digitālā revolūcija, tāpēc pret to ir jāizturas radoši, paklausot Svētajam Garam un neesot vis vergam, bet Dieva bērnam. Tad tuksnesis kļūs par dārzu un “Dieva pilsētu”, par ko ir runājuši svētie.