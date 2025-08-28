Neapolē norisinās 75. Liturģijas nedēļas pasākumi
Pāvests Leons XIV sveic 75. Nacionālās liturģijas nedēļas dalībniekus, ko organizē Liturģiskās darbības centrs sadarbībā ar Neapoles diecēzi. Pasākums norisinās no 25. līdz 28. augustam Neapolē.
Silvija Krivteža - Vatikāns
Vēstījumā, kas adresēts Katanzaro un Skviličes arhibīskapam-metropolitam Klaudio Maniago, Svētais tēvs pauž atzinību visiem, kas Baznīcā sniedz nozīmīgu ieguldījumu Dieva tautas liturģijas svinēšanā, un novēl pasākuma dalībniekiem, lai Liturģiskā nedēļa veicina ticīgo aktīvāku līdzdalību dievkalpojumos, modinot viņos atjaunotu izpratni par svētās liturģijas evaņģelizācijas raksturu.
"Lai šis pasākums rosina pārdomas un stiprina vēlmi izstrādāt efektīvas pastorālās vadlīnijas, lai ticīgie no jauna atklātu baznīcas kā pielūgsmes vietas, kur tiek svinēta ticība, kur notiek satikšanās ar Kungu, kurš mājo un darbojas Sakramentos, un kur tiek veidota brālīga kopība".
28 augusts 2025, 12:34