Malta: Gozo Dievmātes ikonas kronēšanas 50. gadadiena
Silvija Krivteža - Vatikāns
Pāvests Leons XIV nominēja Bīskapu sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu par savu speciālo sūtni svinībās, kas veltītas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas ikonas kronēšanas piecdesmitās gadadienas piemiņai. Ceremonija notiks 15. augustā Gozo katedrālē, kur galvenajā altārī atrodas Marijas attēls. Gleznas izmēri ir 390 x 240 cm, un to 1791. gadā gleznojis maltiešu gleznotājs Mišels Basutila. Gleznā attēloti apustuļi ap tukšo kapu, kuri ar bijību skatās augšup uz Jaunavu Mariju, ko eņģeļi nes uz debesīm.
Vēstulē, kas adresēta kardinālam Mario Greham, Leons XIV norāda uz Vissvētākās Jaunavas Marijas lomu pestīšanas vēsturē. Viņš skaidro, ka Marija "jau no laiku sākuma bija Dieva izvēlēta un iecelta pāri visām radībām par žēlastības aizstāvi un svētuma paraugu savai tautai, atpestīta Kristus Lieldienu noslēpumā".
Ticīgie Mariju ir slavējuši jau no paša sākuma, un "Baznīca ar lielu mīlestību kontemplē un apbrīno viņas godības pilno uzņemšanu debesīs", veltot viņai daudzus attēlus un statujas visā pasaulē. Ticīgie tās rotā ar ziediem, kroņiem un dārgakmeņiem, "lai paustu Dieva neizsakāmo mīlestību pret cilvēci".
Pateicies par uzaicinājuma vēstuli no brāļa Antonija Teuma, Gozo bīskapa, un katedrāles kapitula locekļiem, Leons XIV norāda, ka šis pasākums ir ne tikai iespēja godināt Mariju, bet arī stiprināt ticību "Evaņģēlija priekā". Svētais tēvs skaidro, ka viņš ir uzticējis šo misiju kardinālam Mario Greham, "lai vēl cienīgāk uzsvērtu šī notikuma nozīmi un prieku". Noslēdzot vēstuli, pāvests mudina ticīgos šajā Jubilejas gadā liecināt par savu ticību, cerību un žēlsirdību un sveica visus dalībniekus – bīskapus, civilās varas iestādes, garīdzniekus, konsekrētās personas un lajus, apliecinot visiem savu garīgo tuvību un lūgšanas.