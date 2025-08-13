Kardināls Pjetro Parolins apmeklē Burundi
Inese Šteinerte - Vatikāns
Īru izcelsmes Svētā Krēsla diplomāts uz pilsoņu kara plosīto zemi devās 2000. gadā, saņēmis pāvesta Jāņa Pāvila II nomināciju. Viņam pieder nozīmīga loma vienošanās panākšanā starp Burundi valdību un hutu atriebējiem 2003. gada novembrī. Lai arī pēc zināma laika perioda Svētais Krēsls vēlējās viņu pārcelt uz apustulisko nunciatūru Kubā, arhibīskaps Kortnijs lūdza atļauju vēl kādu laiku palikt Burundi. Brīdī, kad viņš pārvietojās automobilī netālu no toreizējās Burundi galvaspilsētas Budžumburas, uz viņu tika vairākkārt izšauts. Arhibīskaps Maikls Kortnijs nomira slimnīcā 2003. gada 29. decembrī 58 gadu vecumā.
2023. gadā, apritot 20 gadiem kopš apustuliskā nuncija nāves, Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Pols Ričards Galagers svinēja viņa atceres Svēto Misi Vatikāna grotās. Šajās dienās, kad jau ir pagājuši 23 gadi kopš traģiskā notikuma, arhibīskapu Kortniju būs iespēja atcerēties plašai Burundi ticīgo saimei. Veselības aprūpes centrs, ko iesvētīs kardināls Parolins, tiks uzcelts vietā, kurā viņš tika nogalināts. Par centra celtniecības ieceri pagājušajā gadā paziņoja Burundi prezidents Evarists Ndajišimije.
Vatikāna valsts sekretārs Pjetro Parolins Burundi ir ieradies pēc valstisko autoritāšu uzaicinājuma. Šeit viņam paredzētas tikšanās ar prezidentu Ndajišimije, kā arī ar Burundi bīskapiem. 15. augustā, Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos, kardināls svinēs Svēto Misi Mugeras mariāniskajā svētnīcā. Vēl vienas Euharistijas svinības viņš svinēs sestdien, 16. augustā. Tūlīt pēc tam Parolins tiksies ar semināristiem un reliģisko ordeņu un kongregāciju vadītājiem. Tajā pašā dienā viņš iesvētīs arhibīskapam Kortnijam veltītu memoriālu Apustuliskajā nunciatūrā un tiksies ar diplomātisko korpusu.
17. augustā Vatikāna valsts sekretārs svinēs Svēto Misi par godu diplomātisko attiecību starp Burundi un Svēto Krēslu 60 gadu jubilejai. Dievkalpojums notiks Šonstates Trois Fois Dievmātes svētnīcā, kura tika uzcelta vietā, kur savas vizītes laikā Burundi 1990. gada 7. septembrī Euharistiju svinēja svētais Jānis Pāvils II.