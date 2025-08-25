Indija godina lietuviešu jezuīta Andrjusa Rudaminas piemiņu
Inese Šteinerte - Vatikāns
Apritot 400 gadiem kopš Andrjusa Rudaminas izcelšanās Indijā, šī gada 25. augustā Svētās Katrīnas katedrālē Goa bija sarīkotas svinības. Sakarā ar šo atceri apsveikuma telegrammu Goa arhibīskapam, kardinālam Filipam Neri Antonijam Sebaštjanu du Rozariu Ferranam ir nosūtījis pāvests Leons XIV.
Vatikāna valsts sekretāra Pjetro Parolina parakstītajā telegrammā, Svētais tēvs nodod sirsnīgus sveicienus un visa laba vēlējumus svinību dalībniekiem un kopā ar viņiem pateicas Dievam par šī misionāra liecību, atzīmējot, ka viņa “nelokāmā katoliskā ticība šodien ir redzama arī Lietuvā”.
Romas bīskaps lūdzas, lai atmiņas par jezuīta Rudaminas dāsnumu un drosmi nest Evaņģēlija vēsti visām tautām daudzus arī mūsdienās ar tādu pašu pacietību un neatlaidību pamudina atsaukties uz Labās vēsts sludināšanu. Īpaša uzmanība pāvesta vēstījumā ir veltīta dialoga un kultūras sapratnes mantojumam, kuru ir atstājis tēvs Andrjuss Rudamina. Leons XIV pauž cerību, ka balstoties uz viņa misionāro degsmi un izcilo dialoga un kultūras integrācijas mantojumu, vietējā Baznīca palīdzēs attīstīt savstarpēju sapratni un sadarbību. Īpaši šajā Jubilejas gadā, kas ir veltīts cerībai, Indijas kristieši tiek aicināti aktīvi veicināt ekumenisko un starpreliģiju dialogu, kas “visai sabiedrībai var kalpot par brālīgas harmonijas, izlīgšanas un saskaņas piemēru.”
Visiem, kas piedalās misionāra Rudaminas atceres svinībās, pāvests dod savu apustulisko svētību.