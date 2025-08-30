Polija: Sosnovecas diecēzes Caritas vadītāja amats uzticēts klostermāsai
Amēlija Goļuhovska
Māsa Katažina Vieslava Ostaševska pieder Marijas Bezvainīgās Sirds Mazo māsu kongregācijai, kas savu kalpošanu Sosnovecas diecēzē uzsāka 19. gadsimta beigās. Tolaik kapucīnu tēva Honorāta Kozminska dibinātās kongregācijas māsas īstenoja savu apustulisko harizmu, strādājot fabrikās, aprūpējot slimniekus, katehizējot bērnus un jauniešus.
Jaunā Sosnovecas diecēzes Caritas direktore vairāk nekā 20 gadus bija saistīta ar kongregācijas pārvaldīto aprūpes un ārstniecības centru Čenstohovā, kur veica dažādus pienākumus. Pēdējos 16 gadus viņa strādāja Polijas Bīskapu konferences sekretariātā Varšavā. Māsa Katažina ir ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā Čenstohovas augstskolā, specializējusies ekonomikas un sociālo zinātņu jomā. Pabeigusi vadības un mārketinga pēcdiploma studijas Augstākajā biznesa skolā Novi Sončā.
Jaunajā kalpojumā māsu Katažinu pavada lūgšanas un laba vēlējumi no kongregācijas māsām, kuras novēl, lai "Svētā Gara gaisma apgaismo katru viņas lēmumu un rīcību, un Kunga gudrība vada cauri visiem izaicinājumiem, kalpojot Baznīcai Polijā un Sosnovecas diecēzē. Lai Čenstohovas Dievmāte ieskauj ar savu pastāvīgo aizsardzību, lai viņa ir spēka un mierinājuma avots grūtos brīžos."
Caritas mērķis ir rūpēties par cilvēku garīgajām un materiālajām vajadzībām un aizsargāt katras personas cieņu. Tā pilda savu misiju, palīdzot trūcīgajiem, slimajiem, bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī tiem, kas cieš vientulību vai cīnās ar atkarībām.
Tulkoja Silvija Krivteža