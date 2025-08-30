Augustīniešu ordenis gatavojas ievēlēt jaunu ģenerālprioru
Inese Šteinerte - Vatikāns
Robertam Prevostam šī diena būs nozīmīga arī ar to, ka tieši 1. septembrī 1977. gadā viņš iestājās augustīniešu noviciātā. Svēto Misi pārraidīs Vatikāna Radio itāļu kanāls un to varēs noskatīties arī videostraumējumā “Vatican News” valodu lapās, kā arī Facebook un Yuotube vietnēs. Svinības tiks komentētas itāļu, franču, angļu, spāņu, portugāļu, vācu un poļu valodās.
Ordeņa vēsturē šis būs jau 188. ģenerālkapituls. Tas norisināsies Pontifikālā institūta “Augustinianum” telpās un turpināsies līdz 18. septembrim. Augustīniešu ģenerālkapituls tiek rīkots ik pēc 6 gadiem. Tikai 73 ordeņa locekļiem no 46 valstīm būs balss tiesības. Viņi pārstāvēs vairāk kā 2000 augustīniešu, kuri darbojas visos kontinentos. Saskaņā ar 2024. gada 31. decembra Svētā Krēsla Statistikas nodaļas datiem, pavisam tajā laikā pasaulē ir bijis 2341 augustīniešu ordeņa piederīgais.
Jaunais ģenerālpriors, kas tiks ievēlēts nākamo nedēļu laikā, nomainīs līdzšinējo ordeņa vadītāju Alehandro Moralu, kurš šajā amatā kalpoja 12 gadus, tātad, divus termiņus. Ģenerālkapitulā piedalīsies arī sieviešu un augustīniešus atbalstošo laju federāciju prezidenti.
Kā jau ziņots, pirms 12 gadiem augustīniešu ordeņa ģenerālpriora pienākumus beidza pilsīt Roberts Prevosts, pašreizējais pāvests Leons XIV. Arī viņš bija izvēlēts uz diviem termiņiem.