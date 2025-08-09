Ap 600 Romas diecēzes svētceļnieku ieradīsies Lurdā
Inese Šteinerte - Vatikāns
Pavisam ap 600 cilvēku liela grupa piedalīsies Vatikāna svētceļojumu organizācijas “Opera Romana Pellegrinaggi” rīkotajā svētceļojumā. Kā stāsta organizācijas direktore, māsa Rebeka Nadzaro, pieteikumu ir bijis tik daudz, ka daudziem ir nācies atteikt un pierakstīšanos pārtraukt.
Māsa ir patīkami pārsteigta par jauniešu entuziasmu. Viņa stāsta, ka pusaudži ir sacerējuši Krustaceļa meditācijas, kas tiks nolasītas Lurdas svētnīcā. Viņi ir parūpējušies arī par Romas diecēzes svētceļnieku svētku norises programmu pēdējā svētceļojuma dienā, 1. septembrī. Redzot, cik lielus panākumus ir guvusi ideja par jaukto grupu, kas sastāv no jauniešiem un pieaugušajiem, organizācija “Opera Romana Pellegrinaggi” ir nolēmusi to atkārtot arī citreiz.
Romas diecēzes svētceļnieki Lurdā apmeklēs vietas, kas saistītas ar svētās Bernadetes piemiņu, piedalīsies Krustaceļā un skaitīs Rožukroni, kura laikā notiks lāpu gājiens. To tiešraidē pārraidīs kristīgā televīzija “TV2000”.
Prieku par jauniešu klātbūtni diecēzes svētceļojuma ietvaros pauž Romas diecēzes jauniešu pastorālās aprūpes nodaļas direktors, priesteris Alfredo Tedesko. Viņš atzīmē, ka “pastāv dziļa saikne starp jauniešiem un fizisko, mentālo, garīgo veselību.” Arī viņu dzīvē neiztrūkst ciešanu. Tāpēc Lurda viņiem var būt par simbolisku vietu, par cerības atslēgu. “Dievmāte ar savu mātišķo būtību, kas sniedz dziedināšanu un pieņemšanu, jauniešiem var būt par spēcīgu zīmi. Šis svētceļojums var kalpot kā konkrēta atbilde paaudzei, kurai nepieciešams būt uzklausītai, pavadītai, dziedinātai un mīlētai,” saka priesteris.