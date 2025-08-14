14. augusts - lūgšanas un gavēņa diena par mieru pasaulē
Silvija Krivteža – Vatikāns
Ģenerālpriekšnieku apvienības izdotajā informatīvajā paziņojumā uzsvērts, ka 14. augustā klostremāsas un visi labas gribas cilvēki lūgsies par mieru pasaulē, īpaši Gazā, Sudānā, Ukrainā, Haiti, Kongo Demokrātiskajā Republikā, Sīrijā un Mjanmā.
"Mēs jūtam neatliekamu nepieciešamību pacelt savas balsis, apvienot savas sirdis, lūgties un rīkoties", - lasām paziņojumā. Kongregāciju vadītājas aicina veikt trīs konkrētus žestus: pārdomāt Dieva Vārdu kara un aktuālo krīžu kontekstā; lūgties par mieru, taisnīgumu un izlīgumu, mudinot civilās varas iestādes izvēlēties miera, atbruņošanās un cilvēktiesību aizsardzības ceļu; izrādīt konkrētu solidaritāti, palīdzot ciešanu skartajiem ar viesmīlības un humānās palīdzības tīklu starpniecību.
"Mēs nevaram gaidīt. Miers ir jāveido, un tas jādara kopā," teikts kongregāciju un reliģisko institūciju vadītāju aicinājumā, kas noslēdzas ar vārdiem: "Kopā ar Vissvētāko Jaunavu Mariju, cerības māti, klostermāsas apvienojas lūgšanā un ticības liecībā."
Starptautiskā ģenerālpriekšnieku apvienība dibināta 1965. gadā, lai atbalstītu klostermāsu garīgo un apustulisko formāciju un stiprinātu kopienas starptautiskā līmenī. Ņemot vērā karus, kas turpina ietekmēt tik daudzas valstis visā pasaulē – no Gazas līdz Sudānai, no Ukrainas līdz Mjanmai, no Haiti līdz Kongo Demokrātiskajai Republikai un Sīrijai –, apvienība ir izdevusi steidzamu aicinājumu pasludināt 14. augustu par lūgšanas un gavēņa dienu par mieru pasaulē.
Lūgties par mieru aicina arī Itālijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs kardināls Mateo Dzupi. "Dramatiskais naida, vardarbības un nāves laiks, ko mēs piedzīvojam, liek mums pastiprināti lūgties par "neaizsargātu un atbruņojošu mieru" – raksta Boloņas arhibīskaps vēstulē, kas adresēta bīskapiem un ticīgo kopienām, atbildot uz pāvesta Leona XIV "steidzamo aicinājumu veicināt mieru". Vēstulē kardināls Mateo Dzupi aicina ticīgos lūgt "Miera Karali", lai "pēc iespējas ātrāk cilvēce tiktu atbrīvota no kara šausmām un izmisuma asarām".