Svētceļojuma Parīze – Šartra dalībnieki: par godu Dievam, varam darīt lielas lietas

“Mans spēks nespēkā varens parādās”, raksta apustulis Pāvils 2. Vēstulē korintiešiem (12, 9). Par godu Dievam mēs varam darīt lielas lietas un, patiesībā, mums daudz nevajag, cilvēks var dzīvot pat diezgan pieticīgos apstākļos.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pie šādiem secinājumiem nonāca svētceļnieki, kas devās kājām aptuveni 100 km garā ceļā no Parīzes uz Šartras katedrāli, kas ir mākslas un arhitektūras šedevrs. Cita starpā, katedrālē atrodas nozīmīga relikvija – Vissvētākās Jaunavas Marijas apmetnis, kas esot bijis tai mugurā Bērna Jēzus dzimšanas laikā. Svētceļojumā uz Šartru šogad piedalījās 20 tk. svētceļnieku no daudzām zemēm, tostarp no Latvijas.

Stāsta Andris Skromulis, kam pievienotas arī divu Latvijas svētceļnieču – Dzintras Spradzenko un Elzas Štarkas liecības. Dzintrai, kas ir Rundāles pils mākslas uzraudze, bija tas gods ienest Latvijas karogu Šartras katedrālē.