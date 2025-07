Romā sagaidītas svētīgā Pjerdžordžo Frassati relikvijas

Daudzi mūsdienu jaunieši meklē dzīvus ticības lieciniekus. Kopš pirmdienas, 28. jūlija, Itālijas galvaspilsētā norisinās viens no lielākajiem Jubilejas gada pasākumiem – Jaunatnes jubileja. Šajā sakarā Romā ir izstādīts svētīgā Pjerdžordžo Frassati – jauniešu, studentu un alpīnistu aizbildņa šķirsts.

Silvija Krivteža – Vatikāns

No 26. jūlija līdz 4. augustam šķirsts ar Pjerdžordžo Frassati mirstīgajām atliekām atrodas Romas Santa Maria sopra Minerva bazilikā, pilsētas centrā. Sava aizbildņa relikviju klātbūtne ir svarīgs Jaunatnes jubilejas elements, kurā piedalās jaunieši no visas pasaules. No 28. jūlija līdz 3. augustam Mūžīgajā pilsētā notiek Jaunatnes jubilejas svinības. Kulminācija būs Svētā Mise, ko "Tor Vergata" Universitātes pilsētiņā svinēs pāvests Leons XIV.

Pjerdžordžo Frassati šķirsts tika atvests no viņa dzimtās Turīnas. Tas glabājas Svētā Jāņa Kristītāja katedrālē. Kad 1981. gadā beatifikācijas procesa ietvaros tika atvērts viņa zārks, izrādījās, ka jaunieša miesa ir neskarta.

1901. gadā Turīnā dzimušais Pjerdžordžo Frassati bija jauns vīrietis, kuram ticība un lūgšana bija darbības avots. Viņš nāca no ietekmīgas ģimenes, bet veltīja savu dzīvi nabadzīgajiem un atstumtajiem. Būdams students, sabiedriskais aktīvists un Dominikāņu ordeņa terciārs, viņš ne tikai daudz lūdzās, bet arī kalpoja cilvēkiem, nogādājot pārtiku pilsētas nabadzīgākajos rajonos. Pjerdžordžo bija slavens ar savu mīlestību pret kalniem un alpīnismu. Viņš kāpšanu kalnos uzskatīja par garīgo ceļu pie Dieva.

Pjerdžordžo Frassati nomira 1925. gada 4. jūlijā no poliomielīta. Viņam bija 24 gadi. Jaunieša bērēs piedalījās cilvēku pūļi, īpaši nabadzīgie, kuriem viņš klusi un delikāti bija kalpojis.

Sākotnēji bija plānots, ka svētīgā Pjerdžordžo Frassati kanonizācija notiks 3. augustā Jaunatnes jubilejas laikā. Pāvests Leons XIV pasludinās viņu par svētu šī gada 7. septembrī, tajā pašā dienā svēto sarakstā tiks iekļauts arī 15 gadus jaunā Karlo Akutis vārds. Viņš ir viens no 21. gadsimta ticības lieciniekiem, kurš ieguvis lielu atzinību jauno katoļu vidū visā pasaulē.