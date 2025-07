Kardināls Andrē Ventruā apbedīts Parīzes Dievmātes katedrālē

Trešdien, 23. jūlijā, Parīzes Dievmātes katedrālē notika Fracijas galvaspilsētas pensionētā arhibīskapa kardināla Andrē Ventruā bēru ceremonija, kurš nomira 18. jūlijā. Kardināls tika apbedīts katedrāles kriptā, kur atdusas arī viņa priekšgājēji.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pēc mirušā kardināla lūguma bēru ceremonija bija pieticīga, tajā piedalījās Parīzes diecēzes garīdznieki un ticīgie. Vienīgais rotājums uz vienkāršā zārka, kas novietots pie galvenā altāra, bija no baltiem ziediem veidots krusts. Svētās Mises laikā, ko celebrēja Parīzes arhibīskaps Lorāns Ulrihs, uz zārka tika uzlikta alba, sarkana stola, bīskapa mitra un pallijs - kopības ar Svēto Krēslu simbols.

Arhibīskaps Lorāns Ulrihs atgādināja, ka mūžībā aizgājušais kardināls bija dziļi pārliecināts, ka Evaņģēlija sludināšana būs efektīva tikai tad, "kad vārdi sakritīs ar darbiem". Tāpēc kardināls Ventruā "gaidīja no kristiešiem atšķirīgu dzīvesveidu un žestus, kas citus ved uz tikšanos ar Dievu", - sprediķī sacīja Parīzes arhibīskaps.

Viņš uzsvēra, ka kardināls Andrē Ventruā, būdams vienas no svarīgākajām Francijas diecēzēm vadītājs un Bīskapu konferences priekšsēdētājs, bieži uzstājās plašsaziņas līdzekļos, paužot Katoliskās Baznīcas nostāju dažādos svarīgos jautājumos. Viņš arī runāja par "cieņu pret katru cilvēku – neatkarīgi no tā, vai viņš ir bezpajumtnieks, ārzemnieks vai imigrants mūsu zemē," atzīmēja arhibīskaps Ulrihs.

Kardināls Andrē Ventruā tika uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām personām Francijas Bīskapu konferencē, kuru viņš vadīja no 2007. līdz 2013. gadam. Viņš tika uzskatīts arī par sava diženā priekšgājēja, kardināla Žana Marija Lustižē (Parīzes arhibīskaps no 1981. līdz 2005. gadam), garīgo dēlu. Andrē Ventruā atklāti runāja par sociāliem jautājumiem, aizstāvot Baznīcas nostāju pret abortiem un stingri iebilstot pret viendzimuma laulību legalizāciju. Vienlaikus viņš bija apņēmības pilns veicināt starpreliģiju dialogu, atbalstīt nabadzīgos un imigrantus. Viņš bija Parīzes arhibīskaps no 2005. līdz 2017. gadam.