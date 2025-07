Jauniešu jubilejas sirds ir svētceļojums

"Šis būs līdz šim lielākais Jubilejas gada pasākums, kurā jaunieši no visas pasaules tiksies ar pāvestu Leonu XIV," saka priesteris Žiljēns Diponts. Francijas Bīskapu konferences ietvaros viņš ir atbildīgs par Jauniešu jubilejas svētceļojuma organizēšanu.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Priesteris skaidro, ka no Baznīcas Francijā viedokļa svarīga būs Romas bīskapa tikšanās ar katehumeniem un neofītiem. Protams, Mūžīgajā pilsētā ieradīsies arī jaunieši no citām valstīm, taču Francijas delegācija būs skaitliski vislielākā, prognozē priesteris Diponts.

Viņš pastāstīja, ka šogad Lieldienu laikā Francijā tika nokristīti 7400 pusaudžu un 10 384 pieaugušie. Tomēr lielākā daļa no pēdējās grupas ir jaunieši līdz 35 gadu vecumam, un tāpēc ir potenciāli Jaunatnes jubilejas dalībnieki. Pēc priestera Diponta teiktā, gan jaunkristīto, gan to, kuri gatavojas saņemt Kristības sakramentu, klātbūtne ir iespēja visiem jubilejas dalībniekiem ieraudzīt katoļu Baznīcas daudzveidību un skaistumu. Romā ieradīsies gan jaunieši no kristīgām ģimenēm, gan tie, kuriem pašiem nācies atrast savu ceļu ticības atklāšanā. Būs gan skauti, kas izdzīvo ticību savās grupās, gan jaunie katoļi, kas jau ir saistīti ar darba tirgu. Pēdējai kategorijai paredzēta īpaša tikšanās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu.

Intervijā "Radio KTO" priesteris Diponts atzīst, ka dažos aspektos Jaunatnes jubileja būs līdzīga Pasaules Jauniešu dienu svinībām. Tomēr atšķirībā no šiem lielajiem saietiem un tikšanos ar pāvestu, šoreiz tai būs vairāk svētceļojuma raksturs. Šī pasākuma visspēcīgākie brīži būs iziešana cauri baziliku Svētajām durvīm un lūgšana pie apustuļu kapiem.

Francijas Bīskapu konference izsniegusi svētceļojuma dalībniekiem identifikācijas kartes, kas ir līdzīgas tām, ko svētceļnieki izmanto ceļā uz Santjago de Kompostelu Spānijā. Jubilejas svētceļojuma ietvaros notiks ne tikai tikšanās ar citu tautu pārstāvjiem, bet arī lūgšana par aicinājumiem.

Atgādinām, ka no 28. jūlija līdz 3. augustam Romā pulcēsies jaunieši no visas pasaules, lai Jubilejas gada ietvaros svinētu Jauniešu jubileju. Jauniešu jubileja līdzināsies Pasaules jauniešu dienām, piedāvājot jauniešiem gan laiku lūgšanai, gan dažādas kultūras, mākslas un garīga rakstura aktivitātes, gan iespēju iziet cauri Svētajām durvīm. Līdzīgi kā Jauniešu dienās būs pasākuma atklāšanas Svētā Mise, kā arī lūgšanu vigīlija un noslēguma Svētā Mise kopā ar pāvestu Leonu XIV.

Pasākuma organizatori lēš, ka Jauniešu jubilejā piedalīsies aptuveni miljons jauniešu no visas pasaules. No Latvijas ieradīsies vairāk nekā 100 jaunieši. Tiek plānots, ka Romā notiks kopīga Svētā Mise un tikšanās visiem Latvijas jauniešiem. Tikšanās vieta būs Romas Četru Svēto kronēto bazilika.