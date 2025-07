Arhibīskaps Fizikella: Roma ir gatava uzņemt jauniešus no visas pasaules

Roma ir gatava uzņemt Jauniešu jubilejas dalībniekus, - Vatikānā akreditētajiem žurnālistiem apliecināja Jubilejas gada pasākumu organizēšanas komisijas vadītājs arhibīskaps Rino Fizikella.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Vatikāna pārstāvis atklāja, ka uz Mūžīgo pilsētu dodas arī jaunie cilvēki no Palestīnas, īpaši no Betlēmes. Viņš to pieminēja saistībā ar ceturtdien veikto uzbrukumu Svētās Ģimenes katoļu baznīcai Gazā. Arhibīskaps atzina, ka tas rada sāpes un skumjas.

Tajā pašā laikā arhibīskaps Fizikella neuzskata, ka neparastais karstums Romā negatīvi ietekmēs dalībnieku skaitu. "Mēs gaidām aptuveni miljons dalībnieku, un ticam, ka šāds skaits būs pēdējās divās jauniešu Jubilejas dienās," sacīja Vatikāna pārstāvis.

Viņš uzsvēra, ka loģistikas ziņā viss ir labi organizēts. "Esmu pārliecināts, ka jaunieši būs drošībā, un es redzu, kā notiek sagatavošanās darbi jauniešu no visas pasaules uzņemšanai Mūžīgajā pilsētā." Pagājušajā otrdienā tika atklāts tilts pār A1 automaģistrāli, kas ļaus jauniešiem vieglāk un ātrāk nokļūt tikšanās vietā Tor Vergatā. Arhibīskaps Fizikela uzsvēra, ka, lai gan jaunieši ierodas valodu un nacionālajās grupās, viņi Romā veidos vienu lielu kopienu.