Tiek paziņoti Karlo Akutis un citu svētīgo kanonizācijas datumi

Pāvests Leons XIV dara zināmu, ka šī gada 7. septembrī notiks divu svētīgo jauniešu – Pjerdžordžo Frassati un Karlo Akutis kanonizācijas svinības. Pagājušā gada novembrī pāvests Francisks bija paziņojis, ka viņu iecelšana svēto kārtā notiks Baznīcas Jubilejas gadā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Par Karlo Akutis kanonizācijas datumu bija izraudzīts 27. aprīlis, taču Franciska nāves dēļ, svinības tika atceltas uz vēlāku laiku. Savukārt, Pjerdžordžo Frassati kanonizācijas diena vēl nebija noteikta. Leons XIV abus jauniešus ir nolēmis kanonizēt vienā datumā. Lai arī viņi dzīvoja dažādos gadsimtos, tos vienoja spēcīga mīlestība uz Kristu un prasme iepazīstināt ar Viņu tos, kurus satika savā ceļā.

13. jūnija Konsistorijā pāvests Leons XIV noteica arī, ka 19. oktobrī par svētiem tiks pasludināti citi seši svētīgie. Viens no viņiem ir Mardinas armēņu katoļu arhibīskaps, moceklis Ignācijs Čoukrallahs Malojans, kurš tika nogalināts armēņu genocīdā 1915. gadā. Mocekļa nāvē mira arī katehēts Peters To Rots no Papua Jaungvinejas. Viņš tika nogalināts 1945. gadā japāņu kolonizatoru noteiktā ticības aizlieguma laikā. 19. oktobrī Svēto kārtā tiks iecelta arī Žēlsirdības māsu kongregācijas dibinātāja no Veronas Vinčenca Marija Poloni; Jēzus kalpoņu kongregācijas dibinātāja Marija Rendileza Martineza; Marijas – Patvēruma Dievmātes kongregācijas māsa Marija Tronkati, kā arī divi laji – Franciskāņu sekulārordeņa piederīgais, ārsts no Venecuēlas Hozē Gregorio Hernandezs Sisneross un Bartolo Longo – pazīstamās Pompeju mariāniskās svētnīcas dibinātājs.