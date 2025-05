Baznīca

Romā norisinās Baznīcas brālību jubileja

No 16. līdz 18. maijam Romā norisinājās Katoļu Baznīcas brālību jubilejas svinības. Itālijas galvaspilsētā bija ieradušies aptuveni 100 tūkstoši svētceļnieku no 100 valstīm. Skaitliski lielākās delegācijas ieradās no Itālijas, Spānijas, ASV, Maltas, Francijas un Brazīlijas.

Silvija Krivteža - Vatikāns Piektdien, 16. maijā, jubilejas dalībnieki devās uz Svētā Pētera baziliku, lai izietu cauri Svētajām durvīm. Vakarā Romas bīskapa katedrālē norisinājās svinīgs pasākums. Tā ietvaros notika dievkalpojums, ticīgo liecības, Eiropas delegāciju apsveikumi un koncerts. Nākamajā dienā plkst. 14.00 svētceļnieki devās krāšņā procesijā pa galvaspilsētas vēsturiskā centra ielām. Pirmo reizi uz Romu tika atvesti divi no visvairāk godājamajiem Andalūzijas Lielās nedēļas procesiju tēliem. Seviļas baroka laikmeta šedevru «Santísimo Cristo de la Expiración» («Kristus no Kačorro»), gandrīz divus metrus augstu krucifiksu, nesa 42 vīrieši. Savukārt platformu ar unikālo «Svētās Cerības Dievmātes» statuju no Malagas pavadīja 270 procesija dalībnieki. Abus iespaidīgos tēlus Vatikāna bazilikā varēja apskatīt līdz sestdienas, 17. maija vakaram. Svētdienas, 18. maija rītā Baznīcas brālību jubileja noslēdzās ar svinīgu Svēto Misi Svētā Pētera laukumā. Dievkalpojumā piedalījās brālību delegācijas tradicionālajos tērpos, kas bagātināja pāvesta Leona XIV pontifikāta inaugurācijas svinības.