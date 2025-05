Kardināls Parolins: svētā Terēze no Lizjē aicina darīt labu uz zemes

Sestdien, 17. maijā, Trinità dei Monti baznīcā Romā notika franču klostermāsas Terēzes no Bērna Jēzus pasludināšanas par svētu simtgadei veltīts dievkalpojums. To vadīja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pjetro Parolins. Sprediķī viņš uzsvēra, cik svarīgi ir uzticēties Dievam, kurš mīl un rūpējas par katru cilvēku. Būdama «mīlestības zinātnes» eksperte, Terēze no Lizjē māca, ka svētums ir uzticēšanās un mīlestības ceļš.

Silvija Krivteža - Vatikāns

«Viņa ir viena no oriģinālākajām un simpātiskākajām kristietības figūrām» - tā kardināls Pjetro Parolins raksturoja Terēzi no Bērna Jēzus un Svētā vaiga, kuru pāvests Pijs XI 1925. gada 17. maijā pasludināja par svētu. Vatikāna valsts sekretārs atgādināja, ka svētā Terēze kopā ar svēto Francisku Ksaveru ir misiju aizbildne. «Divas ļoti atšķirīgas personības: svētā Terēze nekad neatstāja savu klosteri, kurā viņa iestājās 15 gadu vecumā, un kļuva par misionāri caur lūgšanu; savukārt svētais Francisks Ksavers (1596-1562) ar saviem darbiem veicināja Evaņģēlija izplatīšanos Āzijā,» viņš sacīja.

Pēc Vatikāna valsts sekretāra teiktā, svētā Terēze no Lizjē, Francijas aizbildne un Baznīcas doktore, atklāj mums noslēpumu, kā sasniegt dvēseles mieru un dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju. Viņa norāda uz savu «mazo ceļu», kas sastāv no konkrētu ikdienas «mazo lietu» veikšanas ar lielu mīlestību, pazemību, uzticību, vienkāršību un pilnīgu paļāvību uz Dievu. «Svētā Terēze apliecina, ka, no vienas puses, Dievs rūpējas par katru no mums kā par vienīgo personu, kas eksistē pasaulē, un, no otras puses, ka viss ir žēlastība, proti, neko nevaram nopelnīt, pat ne Dieva mīlestību,» atgādināja kardināls Parolins.

Kā norādīja sprediķotājs, svētās Terēzes no Lizjē vēstījums ir adresēts īpaši mūsdienu cilvēkam, kurš dažādos veidos cenšas noraidīt dabisko un savstarpējo atkarību no citiem un no ekosistēmas, ļaujoties Ādama un Ievas kārdinājumam būt līdzīgiem Dievam. Svētās Terēzes «mazais ceļš» ir pretstats mūsdienu cilvēka pašpietiekamībai, - uzsvēra Vatikāna valsts sekretārs.

«Šajā nevaldāmajā un konvulsīvajā vēlmē pēc autonomijas, pašpietiekamības un neatkarības no visiem un visa mūsdienu cilvēks nespēj atbildēt uz "jautājumiem, kas satrauc visus: kas ir cilvēks; kāda ir mūsu dzīves jēga, kāds ir tās mērķis; kas ir labs un kas ir grēks; no kurienes nāk ciešanas un kāpēc tās ir klātesošas mūsu dzīvē; kā iegūt patiesu laimi; kas ir nāve un, visbeidzot, no kurienes esam nākuši un uz kurieni mēs ejam?"» - sacīja kardināls Parolins, citējot Vatikāna II koncila deklarāciju «Nostra Aetate».

Šajā kontekstā Vatikāna valsts sekretārs norādīja uz svētās Terēzes piemēru, kura pirms savas nāves apsolīja, ka caur viņas aizbildniecību no debesīm nolīs «rožu lietus», tas ir, cilvēki saņems daudzas žēlastības. «Terēze bija pārliecināta, ka viņas misija ir darīt labu uz zemes līdz pat pasaules beigām. Tādēļ, dārgie brāļi un māsas, lai atbildētu uz šiem eksistenciālajiem jautājumiem, es aicinu katru no jums, jūsu ģimenes, jūsu draugus un visu Franciju darīt labu, lai pār visiem nolītu «rožu lietus», sprediķi noslēdza kardināls Parolins.