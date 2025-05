Divi misionāri Ekvadorā un indiešu bīskaps ceļā uz beatifikāciju

Ceturtdien, 22. maijā, pāvests Leons XIV pieņēma audiencē Kanonizācijas lietu dikastērija prefektu kardinālu Marčello Semeraro. Tikšanās laikā Svētais tēvs apstiprināja dekrētus par 1987. gadā nogalināto misionāru - spāņu bīskapa un kolumbiešu klostermāsas, kā arī 1914. gadā mirušā indiešu bīskapa, Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklējuma māsu kongregācijas dibinātāja, dzīvības upuri.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Miera aizstāvji: klostermāsa un divi bīskapi - tā varētu rezumēt stāstus par trim Dieva kalpiem. Divi no viņiem upurēja savas dzīvības, kad Ekvadorā drosmīgi aizstāvēja pamatiedzīvotāju tiesības.

Bīskaps ar misionāra dvēseli

Alesandro Labaka Ugarte, dzimis 1920. gadā, spānis no Beizamas, jau no paša sākuma vēlējās kļūt par misionāru. Tāpēc, kad 1945. gadā tika iesvētīts par priesteri kapucīnu ordenī, kur 1937. gadā bija pieņēmis vārdu Manuels, ordeņa priekšnieki nosūtīja viņu vispirms uz Ķīnu, un pēc tam, kad maoistu režīms viņu kopā ar citiem misionāriem izraidīja no valsts, viņš devās uz Ekvadoru, kur iesaistījās huaorani cilts evaņģelizācijā.

1984. gadā tēvs Alesandro Labaka Ugarte tika konsekrēts par bīskapu. Viņš turpināja savu misiju indiāņu vidū, evaņģelizējot arī tagaeru cilti. Tas bija milzīgas spriedzes laiks. Lielās naftas kompānijas izraisīja mežu izciršanu, meklējot tā sauktā melnā zelta atradnes. Bīskaps Ugarte par prioritāti izvirzīja tagaeru tiesību saglabāšanu. Un šeit viņa dzīves stāsts savijas ar māsas Agneses stāstu.

Klostermāsa indiāņu vidū

Agnesei Arango Velasgvezai bija 40 gadi, kad 1977. gadā viņa piedalījās Kapucīnu Svētās ģimenes māsu kongregācijas pirmajā misionārajā ekspedīcijā uz Agvariko, Ekvadorā. Kolumbiešu izcelsmes māsa Agnese dzimusi 1937. gadā Medelinā. 1955. gadā viņa iestājās kapucīnu māsu kongregācijā. Pēc formācijas pabeigšanas un mūža svētsolījumu salikšanas viņa strādāja par skolotāju. Ieradusies Ekvadorā, viņa evaņģelizēja huaroani etnisko grupu kapucīnu tēva Manuela vadībā. Māsa Agnese uzzināja par tagaeri cilts kritisko situāciju, kuri bija nonākuši naftas un kokmateriālu uzņēmumu uzmanības lokā.

Nāve, aizstāvot vājākos

Bīskaps Ugarte saprata, ka, lai izvairītos no asiņainām sadursmēm ar uzņēmumu nolīgtajiem algotņiem, ir jārunā ar vietējo cilšu virsaišiem. Viņam pievienojās arī māsa Agnese, un abi, apzinoties risku nonākt saskarē ar indiāņiem, kas bija naidīgi noskaņoti pret ārzemniekiem, 1987. gada 21. jūlija rītā ar helikopteru devās uz norunāto vietu. Nākamajā dienā pēc viņiem ieradās helikopters, bet, pārlidojot apvidu, ieraudzīja postažu. Viss, kas tika atrasts, bija abu misionāru līķi, caurdurti ar šķēpiem un bultām. Viņiem abiem tā bija apzināta savas dzīvības upurēšana Kristum, paliekot uzticīgi savai misijai līdz galam, par ko apliecina vēstule, ko māsa Agnese uzrakstīja vakarā pirms viņu aizbraukšanas. Tas bija viņu garīgais testaments. Viņu nāve ieguva plašu rezonansi sabiedrībā, stiprinot pārliecību par viņu svētumu, kas pastāv arī mūsdienās.

Bīskaps un miera aizstāvis

Senāks un ne tik dramatisks ir stāsts par jauno indiešu Dieva kalpu Metjū Makilu, bīskapu un Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklējuma māsu kongregācijas dibinātāju. Viņš dzimis 1851. gadā Mandžūrā turīgā kristiešu ģimenē. 1865. gadā iesvētīts par priesteri, ieguvis bagātīgu pastorālā darba pieredzi. 1889. gadā iecelts par Kotajamas apustulisko administratoru, un trīs gadus vēlāk nodibināja māsu kongregāciju, kuras galvenā misija bija meiteņu audzināšana un izglītība. Makila pastorālais darbs bija dinamisks. 1896. gadā viņš uzsāka kalpošanu Čanganačeri, veicot apustuliskā vikāra pienākumus. Bīskaps mācīja ticības patiesības, rūpējās par bērnu izglītību, dibināja reliģiskās organizācijas un apvienības, cīnījās pret nabadzību, kas skāra lielu daļu sabiedrības, un mudināja cilvēkus veikt labus darbus.

Bīskapu Makilu neatturēja nesaskaņas un strīdi, kas vardarbīgi izcēlās starp tā sauktajiem "ziemeļniekiem" (kuri sevi uzskatīja par svētā apustuļa Toma dibinātās kopienas pēctečiem) un "dienvidniekiem" (kuri sevi dēvēja par Mezopotāmijas emigrantu pēctečiem). Makilu iedvesmoja bīskapa moto: "Dievs ir mana cerība." Ar dzīvespriecīgu un samierinošu noskaņojumu viņš centās panākt mieru starp abām konkurējošajām kopienām, kā rezultātā 1911. gadā Vatikānam tika iesniegts priekšlikums sadalīt Čanganačeri vikariātu divās daļās – vienu "dienvidniekiem" un otru "ziemeļniekiem". Pāvests Pijs X pieņēma šo priekšlikumu un izveidoja Kotajamas vikariātu "dienvidniekiem", uzticot tā vadību bīskapam Makilam, ko viņš ar lielu dedzību veica līdz pat savai nāvei. 1914. gada janvārī pēc īsas, bet smagas slimības viņš aizgāja mūžībā.