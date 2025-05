Baznīca

Brazīlija atzīmē enciklikas "Laudato sì" 10. gadadienu

Pāvests Leons XIV sirsnīgi sveic "Network of Universities for the Care of the Common Home" rīkotās sanāksmes dalībniekus. Ar šo pasākumu Riodežaneiro tiek atzīmēta pāvesta Franciska enciklikas "Laudato sì" 10. gadadiena.

Silvija Krivteža - Vatikāns Īsā video vēstījumā jaunais Romas bīskaps norāda, cik svarīgi ir kopā pārdomāt ekoloģijas un sociālās krīzes cēloņus, un aicina veidot solidaritātes tiltus starp tautām un kontinentiem. Leons XIV pauž atzinību par "sinodālajiem centieniem" saistībā ar gatavošanos ANO konferencei COP30, kas notiks Belēmā, Brazīlijā. "Jūs kopā pārdomāsiet par valsts ārējā parāda un ekoloģiskā parāda iespējamo saskaņošanu – par priekšlikumu, ko pāvests Francisks ierosināja savā vēstījumā Pasaules miera dienai", teica Leons XIV, piebilstot, ka cerībai veltītā Jubilejas gadā šim vēstījumam ir īpaša nozīme. Svētais tēvs vēršas ar personisku vēstījumu pie mācību iestāžu rektoriem, kuri ir pievienojušies universitāšu tīklam. "Es apliecinu savu atbalstu jūsu misijai - būt par integrācijas tiltu būvētājiem starp Ameriku un Ibērijas pussalu, veicinot ekoloģiskās un sociālās vides attīstību," sacīja pāvests Leons XIV. Sanāksmē Riodežaneiro piedalās vairāk nekā 200 valsts un privāto universitāšu pārstāvji no dažādām Amerikas un Ibērijas pussalas pilsētām. Tīkls tika izveidots kā atbilde uz pāvesta Franciska enciklikā "Laudato sì" pausto aicinājumu akadēmiskajām institūcijām aktīvi iesaistīties taisnīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanā. 2015. gada 24. maijā publicētajā enciklikā "Laudato sì" galvenā uzmanība - kā norādīts dokumenta apakšvirsrakstā - ir pievērsta "rūpēm par Zemi - mūsu kopējo māju". Dokumentā Francisks vides krīzi analizē holistiski, sasaistot ekoloģiju ar ētiku, ekonomiku, politiku un garīgumu. Kā galvenos cēloņus viņš min pārmērīgu antropocentrismu un tehnokrātisku pieeju, kas izraisa vides degradāciju, kā arī apsēstību uz neierobežotu ekonomisko izaugsmi.