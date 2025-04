"Viņš turpina mūs pulcēt kopā". Svētais Jānis Pāvils II kardināla Krajevska atmiņās

“Vispirms viņš viens pats sarunājās ar Dievu, vēlāk, izgājis, rādīja Dievu visiem un tāpēc viņa vārdi tik ļoti aizkustināja, tie mainīja mūsu dzīvi,” apritot 20 gadiem, kopš svētā Jāņa Pāvila II aiziešanas mūžībā, viņu atceras kardināls Konrāds Krajevskis.

Priesteris Mareks Veresa - Vatikāns

Pēdējos septiņus viņa pontifikāta gadus Krajevskis kalpoja kā pontifikālais ceremoniju meistars. “Pāvests Vojtila,” viņš atceras, “bija cilvēks, kurš pirms doties svinēt liturģiju, iegremdējās lūgšanā sakristijā, gandrīz attālinoties no visa, kas tobrīd notika apkārt. Šajā savā “klāt neesamībā” viņš tikās ar Dievu.” “Nezināju, ka tā izpaužas svētums. Man tas bija normāli, jo septiņus gadus, vairākas reizes nedēļā, Svēto tēvu redzēju tieši tādu,” piebilst kardināls.

Pašreizējais pāvesta ziedojumu biroja vadītājs bija klāt arī tajā vakarā, kad Jānis Pāvils II pārkāpa mūžības slieksni. Viņš atceras, ka “pasaule tobrīd apstājās”, tā “nometās ceļos Svētā Pētera laukumā”. Visas ielas bija cilvēku pilnas un tajā pašā laikā visur valdīja absolūts klusums. Visi bija iegrimuši lūgšanā”. Arī, pateicoties medijiem, kuri sekoja līdzi svētā Jāņa Pāvila II pontifikātam, jautās šī kolektīvā paralīze. “Iespējams, ka visas vēstures garumā pāvesta aiziešana pirmoreiz tika izdzīvota tieši šādā veidā,” atzīmē kardināls Krajevskis. Vēlāk galvā sāka rasties citas domas – “mēs sev jautājām, kāpēc nebijām kā viņš? Kāpēc viņš bija svēts un mēs, kuri bijām viņam tik tuvu, nē?”

Kāda ir vissvarīgākā vēsts, kas ir aktuāla arī 20 gadus pēc svētā Jāņa Pāvila II aiziešanas? Kardināls atbild, ka šī vēsts ir visā pilnībā dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju.

Konrāds Krajevskis atgādina, ka 20 gadus katru ceturtdienu, izņemot Lielās nedēļas ceturtdienu, tiek svinētas Svētās Mises pie pāvesta Jāņa Pāvila II kapa – vispirms Svētā Pētera bazilikas grotā, vēlāk, pēc beatifikācijas un mirstīgo miesu pārvietošanas, pie Svētā Sebastiana altāra. Dievkalpojumā vienmēr ir daudz poļu tautības ticīgo – gan to, kuri dzīvo Romā, gan to, kuri ierodas kā svētceļnieki. Svētās Mises koncelebrā piedalās daudzi priesteri. Pateicoties Vatikāna Radio, poļu ticīgie šajos dievkalpojumos var piedalīties arī no tālienes, garīgā veidā. “Jānis Pāvils II turpina mūs pulcēt kopā,” Vatikāna medijiem saka kardināls Krajevskis.

Tekstu tulkoja un publicēšanai sagatavoja Inese Šteinerte