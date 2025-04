Nākamais svētais no Papua Jaungvinejas Peters To Rots

Baznīcai būs pirmie svētie no Papua Jaungvinejas un Venecuēlas

Pāvests Francisks apstiprināja dekrētus par trīs svētīgo kanonizāciju. Jauno svēto vidū būs armēņu katoļu arhibīskaps Ignācijs Malojans, kurš mira mocekļa nāvē genocīda laikā, 1915. gadā, katehēts lajs Peters To Rots no Papua Jaungvinejas un Jēzus kalpoņu māsu kongregācijas dibinātāja Karmena Jelena Rendileza Martinesa no Venecuēlas. Šie būs pirmie svētie no Papua Jaungvinejas un Venecuēlas.

Jānis Evertovskis – Vatikāns Baznīcai drīzumā būs ne tikai trīs jauni svētie, bet arī viens svētīgais un viens godājamais, pēc tam, kad pāvests Francisks pirmdien atļāva izsludināt Kanonizācijas lietu dikastērija dekrētus. Par svētīgu tiks pasludināts itāļu priesteris Karmelo de Palma (1876-1961) un par godājamo – brazīliešu priesteris Jāzeps Antonio Marija Ibiapina (1806-1883). Armēņu arhibīskaps, kas tika nogalināts genocīda laikā Mardinas armēņu katoļu arhibīskaps Ignācijs Malojans ir dzimis 1869. gada 19. aprīlī Mardinā (Turcijā), par priesteri iesvētīts 27 gadu vecumā Libānā. 1897. gadā viņš tika nosūtīts misijā uz Aleksandriju, pēc tam uz Kairu, bet 1911. gadā – nominēts par Mardinas arhibīskapu. Baznīcas gans uztur labas attiecības ar Turcijas varas iestādēm un saņem pat sultāna apbalvojumu. Taču 1915. gadā vēstures pulkstenis nozvana traģisku stundu un Turcija sāk vajāt valstī dzīvojošos armēņus. Tā paša gada 3. jūnijā, vairākkārt atteicies pāriet islāma ticībā, arhibīskaps 46 gadu vecumā tiek nošauts. Pirms mirt, viņš iesaucas: “Kungs, apžēlojies par mani, tavās rokās es ielieku savu garu”. 2001. gada 7. oktobrī Jānis Pāvils II šo armēņu mocekli pasludināja par svētīgu, paskaidrojot, ka viņa liecība atgādina katra kristieša garīgo cīņu. Kristieša ticība ir pakļauta ļaunā uzbrukumiem. Pirmais moceklis no Papua Jaungvinejas Pāvests pavēra ceļu uz kanonizāciju svētīgajam Peteram To Rotam, kurš bija katehēts un atdeva savu dzīvību par Kristu, mirstot mocekļa nāvē. Viņš ir dzimis 1912. gada 5. martā, saņēma kristīgo formāciju un kļuva par katehētu. 23 gadu vecumā Peters apprecējās ar Paulu La Varpitu. Ģimenē bija trīs bērni. Nākamo svēto raksturoja tuvākmīlestība, pazemība un ziedošanās nabadzīgajiem un bāreņiem. Otrā pasaules kara laikā, kad Japāna okupēja Papua Jaungvineju, Peters turpināja sagatavot pārus laulībām, jo misionāri bija ieslodzījumā. Kad viņam tika aizliegts veikt pastorālo darbību, viņš to darīja slepeni, pilnībā apzinoties, ka riskē ar savu dzīvību. Viņš nelokāmi aizstāvēja laulības svētumu un iebilda pret poligāmijas praksi, stājoties pretī pat savam vecākajam brālim, kurš bija apņēmis otro sievu. Petera brālis paziņoja par viņu policijai, un viņš tika notiesāts uz diviem mēnešiem cietumā, kur 1945. gada jūlijā tika noindēts. Pāvests Jānis Pāvils II beatificēja Peteru To Rotu 1995. gada 17. janvārī. Par pirmo svēto priecājas Baznīca Venecuēlā Pāvests Francisks atzina brīnumu, kas paveikts ar 1903. gada 11. augustā Karakasā dzimušās svētīgās Karmenas Jelenas aizbildniecību. Viņa sadzirdēja Dieva aicinājumu uz konsekrēto dzīvi 15 gadu vecumā. 1927. gadā Karmena iestājas klosterī un dodas divu gadu ilgās studijās uz Franciju. Pēc noviču audzināšanas, viņa 1944. gadā Valensijā (Venecuēlā) nodibina pirmo kongregācijas māju un kļūst par pirmo ģenerālpriekšnieci. Pāvests Francisks viņu pasludināja par svētīgu 2013. gada 5. jūlijā.