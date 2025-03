No Spānijas līdz Rumānijai, no Mjanmas līdz Argentīnai – ticīgie visā pasaulē vienojas lūgšanā par pāvestu Francisku. 13. martā apritēs viņa ievēlēšanas apustuļa Pētera pēcteča amatā 12. gadadiena.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Katru vakaru Romas ticīgie pulcējas Svētā Pētera laukumā, lai kardinālu vadībā skaitītu par pāvestu Rožukroni. Vienlaikus neskaitāmas lūgšanu iniciatīvas šajā laikā tiek rīkotas arī daudzās citās pasaules valstīs. Itālijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs, kardināls Mateo Dzupi, atzina, ka var runāt par “universālu lūgšanas ķēdi”.

13. marta vakarā Romas argentīniešu baznīcā – Santa Maria Addolorata – notiks pateicības Svētā Mise. Tai pat laikā pāvesta Franciska dzimtenē Argentīnā, atbildot vietējās Bīskapu konferences aicinājumam, Euharistijas svinību laikā ceturtdienās tiek skaitīta speciāla lūgšana par Svētā tēva drīzu izveseļošanos.

Mjitkjinas diecēzes bīskaps Džons Mungs-ngavns La Sams no Mjanmas stāsta, ka katoļticīgās ģimenes katru dienu pulksten 17.00 pulcējas kopā savās mājās, lai lūgtos par pāvestu, kas viņu sirdij ir ļoti dārgs. Pie tam daudzi lūdzas bēgļu nometnēs. 10. martā ticīgie lūdzās Rožukroni Svētās Marijas katedrālē, Jangonā, vietējā arhibīskapa kardināla Šarla Maunga Bo vadībā.

Organizācijas “Palīdzība Baznīcai, kas cieš” Spānijas nodaļa caur savu interneta lapu piedāvā iespēju veltīt Mises par Romas bīskapu un lūgties par viņa veselību. Vienotības lūgšanā apliecinājums ir saņemts arī no Blajas romu kopienas Rumānijā, ar ko Francisks tikās sava apustuliskā ceļojuma uz šo zemi laikā, 2019. gada 2. jūnijā. Sestdien ticīgie īpaši lūdzās Lautaro baznīcā, ko pāvests apmeklēja.

Tajā pašā laikā no daudzām zemēm atbraukušie ticīgie nemitīgi pulcējas pie Romas Džemelli slimnīcas, lai paustu Svētajam tēvam savu tuvību. Iepriekšējās dienās tur bija vairāki svētceļnieki no Slovākijas, ko viņš apmeklēja 2021. gadā, kā arī jaunieši no Umbrijas apgabala Itālijā. Protams, netrūkst tuvības no Romas diecēzes puses. 11. marta rītā kardināls Baldassare Reina Džemelli slimnīcas kapelā celebrēja Svēto Misi. “Mūsu lūgšana paceļas pie Dieva par Svēto tēvu, lai viņš justu mūsu visu atbalstu”, sacīja kardināls Reina, piebilstot, ka lūgšana mums dod cerību un spēku, jo ļauj piedzīvot, ka Dievs vienmēr ir mūsu pusē un vienmēr ir gatavs mūs uzklausīt.

Svētdien, 16. martā, delegācija bērnu, viņu vecāku un vecvecāku priestera Enco Fortunato, kurš ir Pasaules bērnu dienas Pontifikālās komitejas priekšsēdētājs, vadībā dosies pie slimnīcas, lai lūgtos par pāvestu.