Pāvesta vēstule sakarā ar Karmela māsu ierašanos Ļubļinā 400. gadskārtu

Disas Karmela klostera māsas saņēma pāvesta Franciska apsveikuma vēstuli, kas parakstīta Konsekrētās dzīves dienā, 2. februārī. Svētais tēvs izsaka pateicību par četrus gadsimtus ilgo klātbūtni, nemitīgām lūgšanām, garīgo atbalstu un ticības liecību, ko karmelītu māsas sniedz ne tikai Ļubļinas pilsētas iedzīvotājiem, bet arī ticīgajiem visā pasaulē. "Jūsu klātbūtne Ļubļinas arhidiecēzē ir nenovērtējama dāvana," vēstulē raksta apustuļa Pētera pēctecis.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests minēja klosterus Viļņā, Ļvovā, Varšavā, Kijevā, Harkovā, Betlēmē un citviet, uzsverot, ka tas liecina par karmelīšu garīguma starptautisko ietekmi. Francisks deva svētību māsām un visiem ticīgajiem, kuri saistīti ar šo unikālo vietu, vēlot turpmāku garīgo izaugsmi, neatlaidību savā aicinājumā un lūgšanā. Svētā tēva vēstule ir īpaša dāvana jubilejas svinībām - tā izceļ Disas klostera nozīmi Baznīcas vēsturē un tā nenovērtējamo lomu mūsdienu pasaulē.

Baskāju karmelīšu vēsture Ļubļinā aizsākās 1624. gada 1. novembrī, kad no Krakovas atbraukušās māsas apmetās mājā, kas atradās netālu no Jakuba Sobieska, nākamā karaļa Jana III Sobieska tēva, galma. Vienpadsmit gadus vēlāk viņas apmetās uz dzīvi Svētā Jāzepa klosterī Svientoduskas ielā Ļubļinā. Tomēr vētrainā vēsture lika viņām bieži mainīt dzīvesvietu. Polijas dalīšanas laikā, tāpat kā daudzas citas reliģiskās kongregācijas, arī karmelītes piedzīvoja cariskās varas iestāžu pavēlēto klosteru likvidāciju. Karmelīšu klosteris gandrīz uz gadsimtu pazuda no Ļubļinas kartes, bet šodien tajā ir daudz jaunu aicinājumu. Neraugoties uz dažādām grūtībām, māsu garīgā misija turpinās, un 1984. gadā dibinātais klosteris Disā netālu no Ļubļinas turpina četrus gadsimtus senas bagātīgas tradīcijas.

Par godu jubilejai Disas klostermāsas ir izdevušas vērtīgu izdevumu ar nosaukumu: "Baskāju karmelītes Ļublinā no 1624. līdz 2024. gadam". Pētījuma autore ir māsa Marija Lucina no Krusta. Tajā lasītāji pieejamā veidā tiek iepazīstināti ar šīs neparastās vietas bagāto vēsturi un garīgā mantojuma nozīmi.