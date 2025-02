Grāmatas "Karlo Akutis Asīzes Franciska un Klāras pēdās" prezentācija

Mazāk kā 2 mēneši ir palikuši līdz svētīgā Karlo Akutis paaugstināšanai svēto kārtā. 25. februārī Romā ieradās Asīzes bīskaps Domeniko Sorentino, lai prezentētu grāmatu “Karlo Akutis Asīzes Franciska un Klāras pēdās. Oriģināli, nevis fotokopijas”.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Prezentācijas ceremonijā ar grāmatas autoru sarunājās Svētā Eģīdija kopienas prezidents Marko Impaļjaco, Pasaules Bērnu dienai veltītās Pontifikālās komitejas prezidents, tēvs Endzo Fortunato un Itālijas televīzijas TG1 žurnālists, Vatikāna notikumu atspoguļotājs Ignacio Ingrao. Īpašā viešņa grāmatas atvēršanas svētkos bija svētīgā Karlo Akutis mamma Antonija Saldzano, kura piedalījās ar video tiešsavienojuma starpniecību.

Iniciatīvu rīkoja Asīzes diecēzes un Spoļjacione svētnīcas fonds sadarbībā ar Svētā Eģīdija kopienu. Grāmatā, kurā ir rodama pāvesta Franciska atziņa kopā ar viņa autogrāfu, bīskaps Sorentino sniedz atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, piemēram: “Kāpēc Karlo Akutis ir apbedīts Asīzes Spoļjacione svētnīcā? Kāda ir bijusi Milānas jaunieša saikne ar Asīzi?” Bīskaps atklāj vairākas pirms tam nepublicētas detaļas attiecībā uz laika sprīdi, kas sekoja pēc Karlo nāves līdz viņa mirstīgo miesu apbedīšanai Spoļjacione svētnīcā un pašreizējai svētīgā jaunieša godināšanai. Pagājušajā gadā šo svētnīcu apmeklēja un pie Karlo kapa uzkavējās ap 1 miljons cilvēku.

“Šī grāmata,” saka bīskaps, “jauniešus un ne tikai jauniešus iepazīstina ar vienreizējo “komandu”, kas sastāv no svētā Asīzes Franciska un svētīgā Karlo Akutis. Pēc 800 gadiem tā ir izveidojusies tajā pašā vietā un tā pārveido Asīzes vaigu”. Šajā sakarā grāmatā tiek pieminēta arī starptautiskā prēmija “Asīzes Francisks un Karlo Akutis par brālīguma ekonomiku”, kas sastāv no 50 tūkstošiem eiro un tiek piešķirta par projektiem, kas “dzimst nevis no augšas, bet no apakšas”.

Grāmatas noslēgumā ir rodama bīskapa Sorentino sacerēta lūgšana svētīgā Karlo Akutis kanonizācijas sakarā. Ir iekļauta arī svētā Franciska “Saules dziesma”, kurai šogad aprit 800 gadi. Grāmatā tā bieži tiek pieminēta, arī tāpēc, ka svētais Francisks to sacerējis vietā, kas atrodas starp Svētā Damiana baznīciņu un Asīzes bīskapiju, kas šodien ir kļuvusi par Spoļjacione svētnīcas integrālu sastāvdaļu.