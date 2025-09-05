Kaip kasmet, vyksta kursai, skirti neseniai paskirtiems vyskupams
Į šių metų kursus atvyko 192 vyskupai iš viso pasaulio – 78 vyskupai, pakviesti Evangelizacijos dikasterijos, ir 114 vyskupų, priklausančių Vyskupų dikasterijos kuruojamoms vyskupijoms. Nuo trečiadienio iki penktadienio abi vyskupų grupės dalyvauja atitinkamų dikasterijų atskirai surengtuose užsiėmimuose, o nuo šeštadienio prasidės bendra programa, skirta visiems kursuose dalyvaujantiems vyskupams.
Šeštadienį vyskupai žengs per Šv. Petro bazilikos šventąsias duris ir aukos Mišias prie apaštalo šv. Petro kapo. Sekmadienį visi jie dalyvaus popiežiaus vadovaujamose kanonizacijos iškilmėse Šv. Petro aikštėje.
Bendra programa pirmadienį prasidės Mišiomis Romos Didžiojoje Švč. M. Marijos bazilikoje, kurioms vadovaus Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schönbornas. Darbo sesijos vyks Popiežiškajame Urbono universitete. Viena numatytų paskaitų geriau supažindins vyskupus su Bažnyčios požiūriu į migracijos reiškinio keliamus iššūkius. Antradienis bus skirtas Bažnyčios sinodiškumo sampratai. Naujiesiems vyskupams kalbės kardinolas Sergio da Rocha iš Brazilijos ir kardinolas Fridolinas Ambongo iš Kongo Demokratinės Respublikos. Tą pačią dieną taip pat bus kalbama apie vietinių Bažnyčių ryšius su Šventuoju Sostu, ypatingas dėmesys bus skirtas Bažnyčios misijos ir Šventojo Sosto veiklos finansavimo klausimams. Trečiadienį, rugsėjo 10 d., bus kalbama apie krizių valdymą, ypatingą dėmesį skiriant nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų išnaudojimo atvejams bei vietinių Bažnyčių atsakomybei už nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą.
Šių metų kursus užbaigs jų dalyvių susitikimas su popiežiumi Leonu XIV ketvirtadienio, rugsėjo 11 d., rytą. (jm / Vatican News)