Popiežius po Ch. Kirko nužudymo: reikia mažiau poliarizuojančios retorikos
„Pokalbio su naujuoju JAV ambasadoriumi metu popiežius patvirtino, kad meldžiasi už Charlį Kirką, jo žmoną ir vaikus, išreiškė susirūpinimą dėl politinio smurto ir kalbėjo apie būtinybę susilaikyti nuo retorikos ir manipuliacijų, kurios veda prie poliarizacijos, o ne dialogo“, – rugsėjo 16 dieną pareiškė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Matteo Bruni, atsakydamas į žurnalistų klausimus.
Galima priminti, kad 31 metų amžiaus Charlie Kirkas, žinomas JAV konservatyviojo sparno veidas, buvo nušautas 2025 m. rugsėjo 10-ąją Jutos Slėnio universiteto teritorijoje viešo renginio metu. Mirtinas pasikėsinimas sulaukė daug nacionalinių ir tarptautinių atgarsių. Naująjį JAV ambasadorių prie Šventojo Sosto Brianą Francį Burchą, skiriamųjų raštų įteikimo proga, Leonas XIV priėmė šeštadienį, rugsėjo 13 d. (RK / Vatican News)
2025 rugsėjo 16, 17:00