Popiežiaus sveikinimas XII Lotynų Amerikos mokslo ir religijos kongresui
Kongreso tema: „Kūrybos kalba. Mokslinė, filosofinė ir teologinė veikalo „Gamtos knyga“ hermaneutika, kaip vilties kelias“. Popiežius šia proga šv. Augustino žodžiais visus kongreso dalyvius pakvietė ieškoti kelių, kuriais eidamas žmogaus galėtų „peržengti visa, kas gali būti išmatuojama, kad galėtų kontempliuoti Matą, kuris neišmatuojamas, peržengti visa, kas suskaičiuota, kad kontempliuotų Skaičių be skaičiaus, peržengti visa, kas gali būti nuodėmė, kad kontempliuotų Naštą be naštos“ (De Genesi ad litteram, IV, 3,8).
Tokiu būdu, tęsė žinioje popiežiaus Leono vardu kardinolas Pietro Parolinas, net neištarus žodžio Dievo darbai šlovins savo Kūrėją, žmogus galės klausytis jo vilties žinios ne tik savo egzistencijos šviesiųjų dienų spindesyje, bet ir žmogiškai būklei būdingomis kančios ir sielvarto naktimis.
„Su šiais linkėjimais popiežius, melsdamas visiems kongreso dalyviams Saldaus Marijos Vardo – Aušros Žvaigždės – užtarimo prašo Viešpatį savo malone palaikyti jų darbus bei užtikrina savo palaiminimą“, – rašoma sveikinime. (SAK / Vatican News)