Vatikane lankėsi Moldovos prezidentė ir Dominikos Sandraugos premjeras
Abiejų valstybių atstovus – Moldovos valstybės vadovę Maia Sandu ir Dominikos ministrą pirmininką Rooseveltą Skeritą – atskirose privačiose audiencijose priėmė popiežius Leonas XIV, su jais taip pat susitiko Vatikano valstybės sekretoriato ir Šventojo Sosto diplomatijos vadovai.
Apie susitikimus Vatikane atskiruose komunikatuose pranešė Šventojo Sosto spaudos salė, paminėdama kai kurias pokalbių, vykusių Valstybės sekretoriate temas.
Komunikate apie Moldovos prezidentės vizitą išsakytas noras sutvirtinti teigiamus dvišalius Šventojo Sosto ir Moldovos Respublikos ryšius. Pokalbiuose aptarta taikos ir saugumo situacija vietos, regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu, ypatingas dėmesys paskritas pastarojo meto poslinkiams Ukrainoje.
Pokalbiuose su Dominikos premjeru paminėti socialiniai ir politiniai iššūkiai visuomenei bei klimato kaitos pasekmės vietiniu ir regioniniu lygmeniu. (SAK / Vatican News)
2025 rugsėjo 12, 15:13