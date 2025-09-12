Kard. P. Parolinas. Įtampa pasaulyje baugina
Atsakydamas į vieną klausimą kardinolas pritarė Italijos prezidento Sergio Mattarella žodžiams, kad įtampa pasaulyje yra labai grėsminga ir didelė, panaši į tą, kuri vyravo prieš I Pasaulinį karą. Italijos vadovas rugsėjo 10-ąją, lankydamasis Slovėnijos sostinėje, taip komentavo keliolikos Rusijos dronų įsiveržimą į Lenkijos oro erdvę.
„Jei tikrai nebus jokių pauzių ir apmąstymo apie kelią, kuriuo einama, iš tiesų kyla pavojus, kad įtampa nesiliaus augti ir galiausiai prasidės dar didesnio masto karas“, – sakė kard. P. Parolinas.
Paklaustas apie Izraelio operaciją Gazoje, kardinolas apgailestavo, kad nelėtėja, nepaisant daugybės prašymų iš visų pusių, įskaitant Katalikų Bažnyčią ir Jeruzalės lotynų patriarchatą. Šiame kontekste žavi Gazos Šv. Šeimos parapijos klebono Gabrieliaus Romanelli ir kitų parapijiečių atsparumas ir tvirtumas. Ką pasakyti apie „Global Sumud Flotilę“, kuri siekia pasiekti Gazos ruožą jūros keliu? Pasak kardinolo, visos humanitarinės operacijos, kurios gali palengvinti didelę humanitarinę krizę, yra vertintinos pozityviai. Kaip vertinti „genocido“ terminą, kurį taria ne vien kai kurie politikai, bet ir vyskupai ir kunigai? Pasak kardinolo, tai apibrėžimas, sudarytas iš įvairių elementų, kuriuos reikia ištirti ir patvirtinti. Šventasis Sostas to dar nėra padaręs. Jis taip pat priminė, kad iš prieš keletą dienų Vatikane apsilankiusio Izraelio prezidento išgirdo patikinimą, kad Gaza nebus okupuota. Anot P. Parolino, kaip ir kitais atvejais, jis pasikliauja visų gera valia, o vėliau reikia tikrinti faktus.
Paklaustas apie 2025 m. rugsėjo 10-ąją įvykdytą mirtiną pasikėsinimą į Charlie Kirką, žinomą JAV konservatyviojo sparno figūrą, krikščionį, kardinolas sakė: – „esame prieš bet kokį smurtą. Turime būti labai tolerantiški ir visiems pagarbūs, taip pat tiems, su kuriais nesidalijame tokia pačia pasaulėžiūra, pareiškimais ir mintimis“. Prievarta, pridūrė jis, didžiulė problema nacionalinei ir tarptautinei bendruomenei. (RK / Vatican News)