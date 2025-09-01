Jubiliejaus renginiai ir kanonizacijos spalio mėnesį
Popiežiaus liturginių apeigų tarnybos paskelbtoje spalio mėnesio apeigų programoje nurodoma, kad spalio 5 d. popiežius aukos Misionierių ir migrantų jubiliejaus Mišias. Spalio 9 d. numatytos Vienuolių jubiliejaus Mišios. Spalio 12 d. popiežius švęs Eucharistiją kartu su pamaldumą Švč. M. Marijai skatinančių draugijų jubiliejaus dienų dalyviais.
Spalio 19-oji – septynių naujų šventųjų skelbimo diena. Popiežius Leonas XIV aukos Mišias Šv. Petro aikštėje ir jų metu bus paskelbti šventaisiais: kankinys armėnų arkivyskupas Ignacijus Šukralahas Malojanas, kankinys katechetas Papua Naujojoje Gvinėjoje Petras To Rotas, vienuolijų įkūrėjos italės seserys Vincenta Marija Poloni ir Marija Troncati bei venesuelietė Marija Rendiles Martinez, venesuelietis gydytojas Juozapas Grigalius Hernandezas Cisnerosas bei Italijos Pompėjų Rožinio Dievo Motinos šventovės įkūrėjas Baltramiejus Longo.
Spalio 26 d. popiežius aukos Mišias, kuriose dalyvaus Sinodo kelio judėjimo moderatoriai ir jų talkininkai, o spalio 27-ąją bus aukojamos Mišios Romos popiežiškųjų universitetų dėstytojų ir studentų jubiliejaus dienų dalyviams. (jm / Vatican News)