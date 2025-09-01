Paieška

Kanonizacijos iškilmės Šv. Petro aikštėje 2018 10 14 Kanonizacijos iškilmės Šv. Petro aikštėje 2018 10 14  (Vatican Media)
Vatikanas

Jubiliejaus renginiai ir kanonizacijos spalio mėnesį

Jau šį sekmadienį, rugsėjo 7 d., popiežius Leonas XIV Šv. Petro aikštėje aukos Mišias, per kurias Petras Jurgis Frassati ir Karolis Acutis bus paskelbti šventaisiais. Popiežiaus liturginių apeigų tarnyba patvirtino dar vienos kanonizacijos iškilmės datą – spalio 19-ąją. Tą dieną bus paskelbti dar septyni nauji šventieji.

Popiežiaus liturginių apeigų tarnybos paskelbtoje spalio mėnesio apeigų programoje nurodoma, kad spalio 5 d. popiežius aukos Misionierių ir migrantų jubiliejaus Mišias. Spalio 9 d. numatytos Vienuolių jubiliejaus Mišios. Spalio 12 d. popiežius švęs Eucharistiją kartu su pamaldumą Švč. M. Marijai skatinančių draugijų jubiliejaus dienų dalyviais.

Spalio 19-oji – septynių naujų šventųjų skelbimo diena. Popiežius Leonas XIV aukos Mišias Šv. Petro aikštėje ir jų metu bus paskelbti šventaisiais: kankinys armėnų arkivyskupas Ignacijus Šukralahas Malojanas, kankinys katechetas Papua Naujojoje Gvinėjoje Petras To Rotas, vienuolijų įkūrėjos italės seserys Vincenta Marija Poloni ir Marija Troncati bei venesuelietė Marija Rendiles Martinez, venesuelietis gydytojas Juozapas Grigalius Hernandezas Cisnerosas bei Italijos Pompėjų Rožinio Dievo Motinos šventovės įkūrėjas Baltramiejus Longo.

Spalio 26 d. popiežius aukos Mišias, kuriose dalyvaus Sinodo kelio judėjimo moderatoriai ir jų talkininkai, o spalio 27-ąją bus aukojamos Mišios Romos popiežiškųjų universitetų dėstytojų ir studentų jubiliejaus dienų dalyviams. (jm / Vatican News)

2025 rugsėjo 01, 12:24
