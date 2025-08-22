Seišelių prezidento vizitas Vatikane
Penktadienį, rugpjūčio 22 d., popiežius Leonas XIV priėmė audiencijoje Seišelių Respublikos prezidentą Wavelą Ramkalawaną, kuris vėliau susitiko ir su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu.
Šventojo Sosto spaudos salė informuoja, kad per draugišką pokalbį Valstybės sekretoriate buvo pabrėžti geri Šventojo Sosto ir Seišelių santykiai, aptarti kai kurie šalies politinės, socialinės ir ekonominės padėties aspektai, ypač bendradarbiavimas su vietos Bažnyčia aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros ir švietimo srityse, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo ugdymui. Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis regioniniais ir tarptautiniais klausimais, pabrėžiant dialogo ir bendradarbiavimo tarp valstybių skatinimo svarbą.
