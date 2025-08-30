Romoje vyks Pasaulinis žmonių brolybės susitikimas
Penktadienio rytą Vatikano spaudos salėje vyko spaudos konferencija, per kurią renginį pristatė pagrindiniai jo organizatoriai – Šv. Petro bazilikos arkikunigas kardinolas Mauro Gambetti ir fondo „Fratelli tutti“ generalinis sekretorius kun. Francesco Occhetta SJ.
Pirmąją renginio dieną, penktadienį, rugsėjo 12-ąją, įvairiose Romos miesto vietose vyks penkiolika teminių diskusijų. Jose bus svarstomi tokie klausimai kaip aplinkos tvarumas, ekonomika, švietimas, politika, sveikata, dirbtinis intelektas, sportas, kultūra. Organizatoriai pabrėžia, kad tai bus laboratorijos, kuriose gimsta naujos idėjos, o bendradarbiavimas padeda kurti konkrečius, brolystės pagrindu grindžiamus projektus.
Antrąją dieną, šeštadienį, rugsėjo 13-ąją, Kapitolijaus rūmuose įvyks „Žmogiškumo asamblėja“, kurioje dalyvaus Nobelio premijos laureatai ir tarptautinių institucijų atstovai. Apibendrinę savo diskusijų rezultatus, jie paskelbs bendrą kvietimą pasaulio bendruomenėms suvokti, ką reiškia būti žmogumi šiandien. Renginio kulminacija bus koncertas Šv. Petro aikštėje.
Tai bus jau trečiasis Pasaulinis žmonių brolybės susitikimas. Pirmasis įvyko 2023 m., antrasis – pernai. Juose dalyvavo tarptautiniai politikos, mokslo ir kultūros atstovai, o vakaro koncertuose Šv. Petro aikštėje buvo jungiama muzika ir tikėjimo liudijimai. (jm / Vatican News)