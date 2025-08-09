Paskelbtas naujas Vatikano viešųjų pirkimų reglamentas
Rugpjūčio 9 d. buvo paskelbtas naujas viešųjų pirkimų taisyklių įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomos skaidrumo, kontrolės ir konkurencijos užtikrinimo procedūros sudarant sutartis Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės vardu.
Dokumentas sudaro aštuoni skyriai su 52 straipsniais. Juo įgyvendinamos popiežiaus Pranciškaus 2020 m. ir 2024 m. paskelbtos normos, siekiant geriau suderinti skaidrumo ir kontrolės reikalavimus su supaprastintomis administracinėmis procedūromis.
Naujuoju reglamentu siekiama užtikrinti lygias galimybes tiekėjams, nediskriminavimą tarp dalyvių ir didesnį administracinių veiksmų operatyvumą, taip pat skatinti efektyvumo bei ekonomiškumo principus, atsižvelgiant į Katalikų Bažnyčios socialinį mokymą. Dokumente pabrėžiama, kad viešieji pirkimai turi būti vykdomi laikantis aukštų etikos standartų ir siekiant tvaraus išteklių panaudojimo. (jm / Vatican News)
