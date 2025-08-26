Taikos dienos tema: siekime neginkluotos ir nuginkluojančios taikos
„Ramybė jums visiems: siekime neginkluotos ir nuginkluojančios taikos.“ Ši būsimosios Pasaulinės taikos dienos tema paimta iš pirmosios popiežiaus Leono XIV kalbos, pasakytos jo išrinkimo dienos (gegužės 8 d.) vakarą. Popiežius Leonas XIV ragina žmoniją atmesti smurto ir karo logiką bei siekti tikrosios taikos, pagrįstos meile ir teisingumu.
Taika turi būti neginkluota, t. y. nepagrįsta baime, grasinimais ar ginklais. Ji turi būti nuginkluojanti – gebanti išspręsti konfliktus, atverti širdis ir kurti abipusį pasitikėjimą, empatiją bei viltį. Nepakanka tik raginti siekti taikos – turime ją įkūnyti gyvenimo būdu, atmetančiu bet kokį smurtą.
Prisikėlusio Kristaus sveikinimas „Ramybė jums“ (Jn 20, 19) yra kvietimas, skirtas visiems – tikintiesiems, netikintiesiems, politiniams lyderiams ir piliečiams – kurti Dievo karalystę ir dirbti kartu, kad būtų sukurta humaniška ir taiki ateitis, sakoma Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos paskelbtame taikos dienos temos pristatyme.