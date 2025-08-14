Komunikacijos dikasterija pasiuntė žinią Afrikos katalikų žurnalistams
Savaitę truksiančio renginio, prasidėjusio rugpjūčio 10 d., tema: „Technologinės pažangos ir žmogiškųjų vertybių išsaugojimo pusiausvyra dirbtinio intelekto amžiuje“.
„Turime skaityti ir pasakoti istorijas širdies intelektu, meilės išmintimi, nepainiodami priemonių ir tikslų, tiesos ir melo, intuicijos ir skaičiavimų“, – sakoma žinioje. Joje pabrėžiama atsakomybės svarba naudojant komunikacijoje naująsias technologijas, ypač dirbtinį intelektą. Negalima leisti, kad dirbtinis intelektas taptų kontrolės sistema, nepaisančia tiesos, teisingumo ir grožio, negerbiančia žmogaus asmens unikalumo bei orumo. Neturime dievinti dirbtinio intelekto, nes tai prieštarauja pačiai mokslinio pažinimo prigimčiai. Komunikacijos dikasterijos prefektas ragina Afrikos katalikų žurnalistus ugdyti komunikacijos tinklų dalyvių gebėjimą suprasti žmogiškųjų vertybių svarbą technologijų veikiamame pasaulyje. Tai labai svarbus ir šiandien itin aktualus tikslas, kurio siekdama Afrikos katalikų spaudos sąjunga įneš savo indėlį į Bažnyčios misiją ir ypač į sinodiškumo procesą. (jm / Vatican News)