2026 metais restauratoriai įžengs į Siksto koplyčią
Toliau tęsiama neeilinė visų Rafaelio freskų restauracija, pradėta dar prieš 2000. Vatikano muziejų ir Apaštalinių rūmų komplekse yra kelios didelės erdvės, kurias ištapė, iš dalies ar visas, Rafaelis (1483–1520), jo mokiniai, jo dirbtuvių meistrai: tai vadinamieji keturi Rafelio kambariai, pasiekiami visiems Vatikano muziejų lankytojams, bei Rafaelio lodžija – iš vieno krašto atviras arkinis koridorius Apaštaliniuose rūmuose, kur svečių iš išorės patekimas yra ribojamas.
Vatikano muziejuose, įskaitant Siksto koplyčią, kasmet vykdomi eiliniai priežiūros, valymo ir konservavimo darbai, tačiau tam tikrais intervalais atliekami ir neeiliniai. Antai paskutinį kartą Siksto koplyčioje tokie darbai, trukę keletą metų, vykdyti prieš tris dešimtis metų, jie sugrąžino pirminį Mikelandželo freskų ant koplyčios lubų spindesį.
Vatikano muziejų tapybos ir medžio objektų restauravimo laboratorija nurodo, kad toliau tęs ir
neeilinius visų Rafaelio freskų priežiūros darbus. 2024-aisiais baigti dešimtmetį trukę Konstantino salės – paskutinio iš keturių Rafaelio kambarių – restauravimo darbai. Konstantino salėje vyrauja Rafaelio ir jo mokinių teptukais ištapytos freskos, tačiau, reikia pridurti, kad prie šios salės dekoravimo per 60 metų laikotarpį XVI amžiuje prisidėjo įvairūs kiti garsūs meistrai.
Netrukus prasidės paskutinysis Rafelio freskų restauravimo etapas, truksiantis apie penkerius metus. Jų metų bus dirbama prie Rafaelio lodžijos freskų. (RK / Vatican News)