2024 m. „Šv. Petro skatikas“ parėmė projektus 66 pasaulio kraštuose
Nors įplaukų buvo daugiau nei metais anksčiau, vis dėlto 2024 m. iš „Šv. Petro skatiko“ Vatikano išlaikymui ir labdarai pasaulyje išleista gerokai didesnė suma nei sukaupta. 2024 m. „Šv. Petro skatiko“ fondo išlaidos sudarė 75,4 mln. eurų. Didžioji dalis – 61,2 mln. – buvo skirta Šventojo Sosto institucijų veiklai, o 13,3 mln. – tiesiogiai 239 projektams, skirtiems padėti labiausiai vargstančių pasaulio kraštų gyventojams. Tai apima iniciatyvas besivystančiose šalyse arba socialiniams projektams, pvz., Senegale, Peru, Benine, Angoloje, taip pat materialinę pagalbą nuo karų nukentėjusiems gyventojams.
Metinėje „Šv. Petro skatiko“ ataskaitoje informuojama, kad popiežius per Romos kuriją paaukojo labdaringiems darbams dar 37,3 mln. eurų, iš kurių 6,2 mln. finansavo „Šv. Petro skatikas“. Kartu su minėta 13,3 mln. suma pagalbos projektams iš viso paskirta 50,6 mln. eurų.
Iš 2024 m. donorų 59 % buvo vyskupijos, paaukojusios 31,8 mln. eurų, ir 16 % – privatūs asmenys, paaukoję 8,9 mln. Bažnytiniai fondai paaukojo 12,2 mln., vienuolijos, pašvęstojo ir apaštalinio gyvenimo institutai – 1,4 mln. Daugiausia aukojusios šalys buvo: pirmoje vietoje – Jungtinės Valstijos (25,2 %), toliau – Prancūzija (15 %), Italija (5,2 %), Brazilija (3 %), Vokietija (2,8 %), Pietų Korėja (2,6 %), Meksika (2 %), kitos šalys – mažiau nei 2 %.
Popiežiaus labdara vargstantiesiems pasiekė 66 kraštus. „Šv. Petro skatikas“ finansavo misionierių formavimo ir ugdymo centro statybą Senegale, parapijos bažnyčios statybą Peru, nakvynės namų statybą Tailande. Ataskaitoje minimas socialinių projektų vykdymas, pavyzdžiui, parama neįgaliųjų reabilitacijos centro statybai Rumunijoje, sveikatos priežiūros projektui pažeidžiamoms šeimoms Sirijoje, naujosios Vakarų Afrikos katalikų universiteto būstinės statybai Benine, vienuolyno remontui Kuboje, bendrabučio remontui Angoloje ir senelių namų statybai Indijoje.
„Šv. Petro skatiko“ parama pasiekė Bažnyčią visuose žemynuose. Afrikoje 64 projektams skirta 5,7 mln. eurų, Europoje 118 projektų skirta 3,3 mln., Amerikoje 26 projektams skirta 1,9 mln., Azijoje 29 projektams skirta 2,3 mln., Okeanijoje 2 projektams skirta mažiau nei 1 mln.
Ataskaitoje nurodyta, kad buvo suteiktos stipendijos Europoje gyvenantiems kunigams, seminaristams ir tikintiesiems iš Afrikos, Lotynų Amerikos ir Azijos, studijuojantiems popiežiškuosiuose universitetuose, bei suteikta humanitarinė pagalba Ukrainos gyventojams.
(SAK / Vatican News)