Kard. L. A. Tagle: „Krikščionys raginami būti tikrosios sandoros misionieriais“

„Šiandienos pasaulyje daugelis žmonių, įskaitant jaunimą, jaučiasi vieniši ir beviltiški, nes nejaučia priklausantys niekam ar bendruomenei. Klauskime savęs: ar mūsų bendruomenės, parapijos, mokyklos, ligoninės yra broliško svetingumo ir užuojautos vietos?“ – Šv. Petro bazilikoje per antradienį aukotas Švč. Jėzaus Kraujo iškilmės Mišias ragino kardinolas Luis Antonio Tagle.

Padėkojęs Viešpačiui už visus susirinkusius į šią iškilmę, kuri taip tinka švęsti vienuolinių šeimų ir pasaulietinių judėjimų jubiliejų, kardinolas džiaugėsi šių bendruomenių misijomis ir charizmomis, kurios artėja prie Naujosios Sandoros Jėzaus kraujyje.

Sandoros tema buvo viena kertinių kardinolo homilijoje. „Sandora – tai žodis, dažnai vartojamas religiniuose, socialiniuose ir politiniuose kontekstuose, nurodantis susitarimus tarp šalių. Deja, pasaulio susiskaldymas, kuris pasiekia destruktyvų, nužmoginantį ir smurtinį mastą, rodo, kad sandora nėra deramai suprantama arba nėra vertinama rimtai. Esame pasaulinės sandorų priėmimo ir gyvenimo krizės liudininkai. Kaip Kristaus mokiniai, turime reaguoti, apsispręsti ir veikti. Šiandien švenčiama iškilmė ragina mus, krikščionis, būti tikrosios sandoros, užantspauduotos Jėzaus krauju, misionieriais“, – kvietė kardinolas. Jis pasidalino apmąstymais apie kelis sandoros aspektus.

Kalbėdamas apie sandorą tarp Dievo ir Izraelio, kardinolas pabrėžė, kad iš Izraelio istorijos žinome, kad Dievas ištikimas savo Žodžiui ir savo bendrystei su Izraeliu, tačiau Izraelis neklauso Dievo, negyvena pagal jo Žodį ir netgi gerbia stabus. Izraelis aukoja kraują, bet ne savo, o gyvūnų. Tai paaiškina kodėl naujoji sandora įmanoma tik per Jėzaus kraują. Dievas mums visada yra per Jėzų, o Jėzus per savo žmogiškumą mums yra brolis, paaukojantis savo kraują ir gyvybę Tėvui už mus. Jėzaus kraujyje išsipildo nauja ir tobula sandora, Dievas mus užtikrina, kad niekada mūsų neapleis. „Jėzus aukoja savo gyvybę Dievui ir mums, už mus, o mes? Kam ir kaip mes aukojame savo gyvenimus? Ar auksui, kuris negali mūsų išganyti, ar mobiliems telefonams, ar ambicijoms? Ar ginklams, kurie atima žmonių ir Dievo kūrinių gyvybes? Su kuo sudarome sandorą?“, – klausia kardinolas Tagle atkreipdamas dėmesį, kad ši Švč. Jėzaus kraujo iškilmė ragina abejoti klaidingomis sąjungomis ir paktais, kurie naikina gyvenimą.

Kardinolas atkreipia dėmesį, kad šiandienos pasaulyje daugelis žmonių, įskaitant jaunimą, jaučiasi vieniši ir beviltiški. Daugelis vargšų ir apleistų žmonių jaučiasi beverčiai. Pinigų užtenka ginklams, bet nepakanka maistui, pastogei, vaistams ir švietimui. Diskriminacija, nelygybė ir manipuliavimas žmonėmis prieštarauja Jėzaus kraujo sandorai. „Klauskime savęs: ar mūsų bendruomenės, parapijos, mokyklos, ligoninės yra broliško svetingumo ir užuojautos vietos? Mūsų iškilmė meta iššūkį požiūriui ir elgesiui, kurie vienus žmones išaukština, o kitus žemina. Tegul žmonės, ieškantys vilties, brangiame Jėzaus kraujyje randa autentiškos ir ilgalaikės sandoros su Dievu ir žmonija inkarą“, – baigė malda homiliją kardinolas.

(DŽ/Vatican News)