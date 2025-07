Atgimimo istorijos, papasakotos per susitikimą su popiežiumi

Birželio 26 d. įvairių asociacijų nariai susitiko su popiežiumi Leonu XIV Tarptautinės kovos su narkotikais ir narkotikų kontrabanda dienos proga. Merginas ir vaikinus, turinčius priklausomybės problemų, sujaudino popiežiaus kalba.

Tarptautinė kovos su narkotikais ir narkotikų kontrabanda diena, popiežiaus Leono XIV žodžiais tariant, veda tiesiai į „Jubiliejaus širdį“. Pasak popiežiaus, tądien su juo susitikusių jaunuolių, kovojančių su priklausomybe, egzistenciniai keliai yra vilties istorija. „Ir atvirkščiai, viltis yra žodis, turtingas istorijos jums, visiems žmonėms, kurie sunkiai kovojo, kad atgautų savo laisvę“, – sakė jiems Leonas XIV.

Tą liudijo Paola Clericuzio, 20 metų mergina iš Genujos, Šv. Patrignano sveikimo bendruomenės narė, kuri papasakojo savo istoriją. „Tai tikrai buvo puikių emocijų diena – matyti popiežių, kalbėti apie savo patirtį priešais jį. Labai nustebau pamačiusi tiek daug žmonių, kurie manęs klausėsi“, – sako jauna mergina, kuri kitais metais galės perlaikyti vidurinės mokyklos baigimo egzaminus. „Popiežiaus kalba buvo nuostabi. Jis pasakė, kad miestus reikia valyti ne nuo beviltiškų žmonių, o nuo nevilties. Kad žmonės neturėtų būti marginalizuoti, o jiems turėtų būti padedama ir jie turi būti priimti gyvenime“, – apibendrina Paola.

Riccardo Salusti, 27 metų romietis, pusantrų metų lankęs „Exodus“ reabilitacijos bendruomenę dėl priklausomybės nuo narkotikų, stengiasi išpildyti šv. Jono Pauliaus II frazę, kurią jis atsispausdino ant savo marškinėlių: „Imkite valdyti savo gyvenimą ir paverskite jį šedevru“. Jo priklausomybės istorija prasidėjo kai jam buvo keturiolika, septyniolikos įstojo į savo pirmąją bendruomenę, kurioje išbuvo ketverius metus, po dvejų laisvės metų pirmą kartą atkrito. Vaikinas, įpratęs liudyti apie savo kelionę mokyklose, primena, kad netyroji dvasia – kaip Jėzus aiškina Luko evangelijoje – kartą išvaryta, grįžta su septyniomis kitomis, dar blogesnėmis dvasiomis. „Po laikino pagerėjimo mano priklausomybė tapo dar stipresnė nei ankstesniais metais. Grįždamas į bendruomenę suteikiau sau dar vieną šansą.“ Jis grįžo į normalų gyvenimą, sukūrė šeimą, bet vėl atkrito dėl sunkumų su buvusiomis partnerėmis, jo trijų vaikų motinomis. Nuo per didelės dozės narkotikų jį ištiko trys širdies priepuoliai, tada jį aplankė „nušvitimas“. „Pamačiau savo tėvą, kuris mirė prieš aštuonerius metus, ir jis man pasakė, kad dar per anksti eiti į kitą pusę. Po to momento paprašiau pagalbos iš „Exodus“ bendruomenės. Bendruomenės, pedagogų ir psichoterapijos dėka atradau save tokį, koks buvau anksčiau: linksmas, bendraujantis, nebe agresyvus“, – pasakoja Riccardo, dabar padedantis kitiems jaunuoliams, kurie ateina į bendruomenę.

Šiais laikais priklausomybių spektras didėja – pavyzdžiui, didelė technologijų priklausomybės grėsmė. „Šiuo metu Italijoje yra apie 200 tūkstančių vaikų, savo noru kalinčių namuose, tapusių savanoriškos socialinės izoliacijos aukomis. Tai garsusis hikikomori reiškinys“, – pasakoja Giuseppe Lavenia, Nacionalinės technologijų priklausomybių asociacijos prezidentas, kuris jau dvidešimt metų kovoja su skaitmeninėmis priklausomybėmis ir kibernetinėmis patyčiomis. „Vaikas, kuris save izoliuoja, nustoja gyventi. Jis atsisako pomėgių ir socialinio gyvenimo. Jis kenčia nuo fizinių sutrikimų, kognityvinės raidos ir atminties problemų. Laisvas, neprižiūrimas išmaniojo telefono naudojimas yra problema, kuri nepakankamai įvertinta. 17 % vaikų nuo trejų iki ketverių metų jau turi išmanųjį telefoną.“

„Labiausiai mane popiežiaus kalboje sužavėjo kvietimas rūpintis santykiais, būti arti žmonių. Šiandien turime vis mažiau draugų ir vis mažiau žmonių šalia. Tikri draugai, kurių nereikėtų painioti su virtualiais, įgyjami realiame gyvenime. Popiežiaus Leono XIV perspėjimas neignoruoti trapumo ir vienatvės yra labai svarbus“, – apibendrina psichoterapeutas.

(DŽ/Vatican News)