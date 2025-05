Aštuntoji gedulo diena. Pašvęstųjų malda už popiežių Pranciškų

Šeštadienį, gegužės 3 d., aštuntąją gedulo už mirusį popiežių dieną, už Pranciškų gedulingose šv. Mišiose Šv. Petro bazilikoje meldėsi Bažnyčios pašvęstieji – vienuolės ir vienuoliai, kiti pašvęstojo gyvenimo vyrai ir moterys, dvasininkai ir pasauliečiai, kurie, kaip kad miręs popiežius, vienuolis jėzuitas, įžadais visą savo gyvenimą pašventė Dievui, Bažnyčiai ir vienuolijai ar draugijai.

Mišioms su skaitlingais kitais kardinolais vadovavo ispanas kardinolas Angelas Fernandezas Artime, buvęs ilgametis saleziečių kongregacijos didysis rektorius, kurį popiežius š. m. sausio 6 d. paskyrė Šventojo Sosto Pašvęstojo gyvenimo ir Apaštalinio gyvenimo draugijų dikasterijos proprefektu, tačiau kurio pareigos dikasterijoje, kaip visų kitų Romos kurijos institucijų vadovų, baigėsi su popiežiaus mirtimi.

Mišių pradžioje Moterų vienuolijų tarptautinės sąjungos pirmininkė sesuo Mary Barron, Švč. M. Marijos, Apaštalų valdovės, seserų kongregacijos vyresnioji, ir kamaldulių vienuolis t. Mario Zanotti, vyrų vienuolijų tarptautinės sąjungos sekretorius, visų pašvęstųjų – moterų ir vyrų – vardu pasakė kalbas dėkodami Dievui už nuolankų ganytoją popiežių Pranciškų ir jo begalinės meilės Bažnyčiai liudijimą per pastaruosius dvylika metų.

Kardinolas A. Fernandezas Artime mišių homilijoje patikino, kad malda už mirusius yra pati aukščiausia meilės išraiška. Būtent tai darome šiandien, Bažnyčios ganytojai ir pašvęstieji. Mišių Evangelijos skaitinys kviečia džiaugtis, nes Kristus prisikėlė. Jis mus kviečia eiti be baimės visur. Popiežius Pranciškus ne kartą kalbėjo apie apaštalų drąsos skelbti Evangeliją šaltinį. Jie tai darė siunčiami Prisikėlusio Kristaus ir vedami Šventosios Dvasios. Visi esame pašaukti kupini džiaugsmo eiti į visą pasaulį ir skelbti Prisikėlusį Kristų, to ypač laukia mūsų laikų žmonės ir jaunimas. Kardinolas prisiminė, kad Pranciškus yra sakęs, jog pašvęstieji pašaukti, kad pažadintų pasaulį, taip, kaip darė Petras ir apaštalai. „Jie turi būti pakankamai nesuteptos ir laisvos širdies ir dvasios, kad galėtų atpažinti mūsų laikų moteris ir vyrus: mūsų seseris ir brolius, ypač labiausiai vargstančius, paskutiniuosius ir atmestuosius, nes juose yra Viešpats. Tai yra būdas, kuriuo mes per meilę Dievui, Karalystei ir žmonijai galėsime būti tokie kaip Petras. Tada galėsime pasakyti Viešpačiui: „Viešpatie, tu žinai viską. Tau žinai, kad tave myliu!“, sakė homilijoje kardinolas A. Fernandezas Artime. (SAK / Vatican News)