Kristaus žengimas į dangų – krikščionių atsakomybės laikų pradžia

Balandžio 11 d. rytą popiežiaus namų pamokslininkas tėvas Roberto Pasolini OFM cap. skaitė ketvirtą ir jau paskutinę gavėnios penktadienių meditaciją. Kaip jis pats priminė šio penktadienio meditacijos klausytojams, šių Jubiliejaus metais jo pasiūlytų apmąstymų tikslas buvo padėti išlikti tvirtai įsikibusiems į mūsų gyvenimo viltį – Kristų.

Ankstesnėse trijose meditacijose kalbant apie Jėzaus krikštą, viešąjį gyvenimą ir galiausiai prisikėlimą buvo kalbama apie kai kuriuos svarbiausius Evangelijos perkeisto žmogiškumo bruožus. Ketvirtąją meditaciją pamokslininkas skyrė Kristaus žengimui į dangų. Šis įvykis dažnai laikomas užbaigiančiu Jėzaus gyvenimo žemėje etapą, tačiau jame slypi ne tiek pabaigos, kiek pasikeitimo ir atsakomybės suteikimo motyvai. Žengdamas į dangų, Kristus palieka pasauliui laisvę ir drauge patiki savo mokiniams viltį, kurios nereikia saugoti vien prisiminimuose.

Apaštalų darbuose pateiktame Kristaus žengimo į dangų aprašyme kalbama apie mokinius, kurie stovi žvelgdami į dangų. Du angelai nutraukia jų žvilgsnį, klausdami: „Kodėl žiūrite į dangų?“ Šis klausimas sugrąžina į kasdienybę, į pasaulį, kuriame dabar mokiniai turi būti Evangelijos skelbėjai. Kristaus žengimas į dangų nereiškia jo pasitraukimo, bet reiškia dar gilesnį jo buvimą su mumis – ne matomas, bet patiriamas per tikėjimą, per bendrystę, per atsakomybę, sakė tėvas Pasolini. Mes esame kviečiami matyti Dievą ne tik dangaus aukštybėse ar sakraliose vietose, bet ir kasdienybės paprastume, tarpusavio santykiuose, konkrečiose situacijose. Dangus ir žemės susilieja – Dievas tampa pasiekiamas ne žvilgsniu, bet gyvenimo būdu.

Pamokslininkas atkreipė dėmesį į Kristaus mokiniams suteiktą misiją skelbti Evangeliją ne vien žmonėms, bet „visai kūrinijai“. Kaip tai suprasti? Į šį klausimą savo pavyzdžiu atsako kai kurie šventieji, kurie ryšį su Dievu liudijo ir per santykį su gyvūnais – šv. Pranciškus, kalbėjęs paukščiams, šv. Antanas – žuvimis, kiti šventieji, vaizduojami kartu su gyvūnais. Tai ne šiaip sentimentalumas, bet požiūris į pasaulį kaip į Dievo sukurtą visumą. Tam tikra prasme taip pasakytina ir apie mūsų santykį su kitais žmonėmis. Kitas žmogus – tai ne moralinio vertinimo objektas, bet pirmiausia Dievo kūrinys, toks pat, kaip ir mes patys. Tuomet ir Evangelijos skelbimas reiškia ne mūsų tikėjimo primetimą, bet visų pirma buvimą šalia. Tai pripažinimas, kad pats kito egzistavimas jau yra dovana, net jei jis neatitinka mūsų lūkesčių ar supratimo.

Kristaus žengimas į dangų reiškia ne jo pasitraukimą, bet mūsų brandą. Mūsų laikais, kai esame linkę viską kontroliuoti ir būti matomi, Jėzus mums rodo, kad tikrasis buvimas kartu kartais prasideda nuo atsitraukimo. Palikdamas pasaulį, Kristus nesitraukia, bet leidžia mums augti. Jėzui įžengus į dangų prasidėjo nauja bendrystės su juo forma. Tik per Kristaus suteiktą Šventąją Dvasią mokiniai gali toliau liudyti, o Bažnyčia – veikti pasaulyje, veikti ne pati iš savęs, bet kaip Kristaus kūnas pasaulyje.

Skelbti Evangeliją „iki žemės pakraščių“ reiškia ne tik keliauti geografiškai, bet pasiekti žmonių egzistencijos paribius, būti su kitais ten, kur sunku, kur neaišku, kur paprasti atsakymai nebeveikia, reiškia gerbti kiekvieno žmogaus istoriją, būti kartu be skubos ir išankstinių vertinimų. Kiekvienas žmogus nori būti priimtas toks, koks jis yra, su savo šviesa ir šešėliais. Evangelija – tai ne moralinių nurodymų rinkinys, bet kvietimas gyventi naują gyvenimą. Kristaus žengimas į dangų – tai ne Dievo pasitraukimas iš pasaulio, bet mums suteikta didžiulė atsakomybė. Jei Viešpats įžengė į dangų, tai žemėje likome mes, jo Kūno nariai. (jm / Vatican News)