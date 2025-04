Michelangelo „Paskutinysis teismas“ Siksto koplyčioje

Vatikanas

Izoliacija ir tyla saugos popiežiaus rinkimų ramybę ir orumą

Be telefonų, be ryšio su pasauliu, be interneto – per konklavos laikotarpį kardinolai užsidaro už uždarų Siksto koplyčios durų. Būtent tai reiškia konklavos pavadinimas – „Cum clave“ (su raktu).

Fizinė ir informacinė izoliacija turi užtikrinti visišką laisvę ir nepriklausomybę renkant popiežių. Kai ceremonmeisteris garsiai ištaria „Extra omnes“ („Visi išeikite!“) ir Siksto koplyčios durys užsidaro, viduje lieka tik kardinolai rinkėjai. Nėra žinoma, kaip vyksta balsavimas, kaip pasiskirsto balsai, kas kokiu momentu tampa favoritu. Rinkėjai turi klausyti tik Dievo ir savo sąžinės. Kiekvienas kardinolas turi atiduoti savo laisvą balsą, suvokdamas, kad tą akimirką Dievas yra jo teisėjas. Tą atsakomybės prieš Dievą momentą pabrėžia Michelangelo freska, vaizduojanti Paskutinįjį teismą. Popiežių renkantys kardinolai apgyvendinami Vatikano naujuosiuose Šv. Mortos namuose, kuriuos popiežius Jonas Paulius II pastatydino kaip konklavoje dalyvaujančių kardinolų apgyvendinimo vietą. Kitais laikotarpiais šie namai veikia kaip viešbutis ir Vatikano darbuotojų gyvenamoji vieta. Juose, beje, gyveno ir popiežius Pranciškus, po 2013 m. konklavos nusprendęs nepersikelti į Vatikano rūmus. Jei visi kardinolai rinkėjai, kurių šiuo metu yra 135, netilptų į naujuosius Šv. Mortos namus, šalia yra ir senieji Šv. Mortos namai, kuriuose taip pat būtų galima apgyvendinti dalį kardinolų rinkėjų. Kaip Siksto koplyčia, taip ir Šv. Mortos namai per konklavą yra atskirti nuo pasaulio. Izoliacija ir konklavos tyla saugo popiežiaus rinkimų ramybę ir orumą. (jm / Vatican News)