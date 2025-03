Artėja Didžiojo penktadienio rinkliava Šventosios Žemės krikščionims remti

Didįjį penktadienį, kaip ir kasmet, visame pasaulyje vyks rinkliava, per kurią suaukotos lėšos bus skirtos Šventosios Žemės krikščionių bendruomenėms remti. Iki Didžiojo penktadienio likus lygiai mėnesiui Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas kardinolas Claudio Gugerotti laišku kreipėsi į viso pasaulio vyskupus, ragindamas pasirūpinti, kad jų vyskupijų tikintieji dosniai paremtų Šventosios Žemės krikščionis ir Bažnyčios institucijas.

„Su didelės atsakomybės jausmu popiežiaus vardu kreipiuosi į jus, viso pasaulio vyskupus, ir perduodu jums prašymą atsiliepti į sunkioje padėtyje esančių žmonių šauksmą“, – rašo kardinolas primindamas, kad šiuo metu Palestinoje galioja neseniai paskelbtos paliaubos, kurios nors ir ramina širdį, tačiau neleidžia užmiršti tenykščių žmonių patirtų kančių. „Visur matome verksmą, neviltį, griuvėsius, tačiau stengiamės gyventi viltimi, kad mirties triumfas bus laikinas ir kad jos pergalė nebus amžina.“

Kardinolas savo laiške cituoja popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuriais jis pernai rudenį jis kreipėsi į visų Artimųjų Rytų krikščionis: „Jūs, broliai ir seserys, gyvenantys vietose, apie kurias Šventajame Rašte kalbama daugiausia, esate maža, bejėgė kaimenė, trokštanti taikos. Dėkoju jums už tai, kas esate, dėkoju, kad norite likti savo kraštuose, dėkoju, kad mokate melstis ir mylėti, nepaisydami sunkumų. Jūs esate Dievo mylima sėkla. Ir kaip sėkla, krentanti į išdegintą žemę, visada žino, kaip rasti kelią aukštyn, į šviesą, duoti vaisių ir gyvybę, taip ir jūs neleidžiate savęs praryti jus supančiai tamsai. Pasodinti savo gimtojoje žemėje jūs stengiatės tapti vilties daigeliais, nes tikėjimo šviesa jus skatina liudyti meilę ten, kur kalbama apie neapykantą, susitikimą, kur siaučia nesantaika, vienybę, kur tiek daug susipriešinimo.“

Kardinolas rašo, kad dabartinė padėtis, kurioje atsidūrė daug Šventosios Žemės ir Artimųjų Rytų krikščionių, reikalauja, kad viso pasaulio tikinčiųjų bendruomenė kuo greičiau suteiktų jiems dosnią pagalbą.

Krikščionims Šventoji Žemė ir su Jėzaus gyvenimo bei jo aukos įvykiais susijusius vietos yra labai brangios. Krikščionių bendruomenės jas puoselėjo nuo pat pradžių. Aplink tas vietas atsirado didelės pastoracinės vertės iniciatyvos, buvo statomos bažnyčios, mokyklos, ligoninės, senelių namai, migrantų, perkeltųjų asmenų, pabėgėlių globos centrai. Jau prieš penkis dešimtmečius popiežius Paulius VI, siekdamas paremti jų veiklą, įsteigė rinkliavą Šventosios Žemės krikščionims remti, nurodydamas ją rengti visoje Bažnyčioje Didįjį penktadienį arba kitą vietos vyskupų nustatytą dieną.

Šiais metais ši rinkliava yra nepaprastai svarbi, rašo kardinolas Gugerotti. Per pandemiją ir per pastarųjų metų karo veiksmus buvo nutrūkusios piligriminės kelionės, dėl to daug Šventosios Žemės krikščionių, kurie pragyveno iš religinio turizmo, netekę pajamų šaltinio buvo priversti emigruoti. Jei norime sustiprinti Šventąją Žemę ir užtikrinti gyvą ryšį su Šventosiomis vietomis, būtina paremti vietines krikščionių bendruomenes. Tam reikalingas viso pasaulio tikinčiųjų dosnumas.

Rytų Bažnyčių dikasterija taip pat primena rinkliavos Šventajai Žemei istoriją ir tikslus. Šią rinkliavą 1974 m. įsteigė popiežius Paulius VI, pats 1964 m. aplankęs Šventąją Žemę. Nustatyta, kad 65% surenkamos sumos skiriami Šventosios Žemės pranciškonų kustodijai, o 35% – Rytų Bažnyčių dikasterijos finansuojamiems projektams. Parama skiriama krikščionims, gyvenantiems Jeruzalės mieste, taip pat kitose Palestinos ir Izraelio vietose, Jordanijoje, Kipre, Sirijoje, Libane, Egipte, Etiopijoje, Eritrėjoje, Turkijoje, Irane ir Irake. Kasmetines subsidijas gauna šiose šalyse veikiančios vyskupijos, kad galėtų paremti kunigus, vienuolius, institucijas, šeimas ir pastoracines iniciatyvas. Viena prioritetinių sričių yra Šventojoje Žemėje veikiančios katalikiškosios švietimo institucijos, tarp jų – Betliejaus universitetas. Jame šiuo metu studijuoja beveik 3300 jaunuolių, krikščionių ir musulmonų. Rinkliavos lėšomis taip pat padengiamos kitų šalių universitetuose studijuojančių dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių iš Šventosios Žemės stipendijos.

Šventieji metai, kurie visiems yra ypatingos malonės metas, ragina skleisti viltį ypač tarp tų, kuriems sunku ją surasti savo sunkiame kasdieniame gyvenime. Kad jie atgautų viltį, reikalinga viso pasaulio tikinčiųjų malda ir pagalba. Visi turime jausti pareigą padėti sunkumus patiriančioms šeimoms, palydėti vaikus jo kelionėje į ateitį, garantuoti pagalbą pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims, remti kunigų ir vienuolių rengimą, prisidėti prie Šventųjų vietų išsaugojimo. Tegul šie Jubiliejiniai metai visiems tampa atsinaujinimo ir solidarumo proga, kad viltis sugrįžtų į širdis tų, kuriems jos labiausiai reikia, sakoma laiške, paskelbtame likus mėnesiui iki Didžiojo penktadienio rinkliavos Šventosios Žemės krikščionims remti. (jm / Vatican News)